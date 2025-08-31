times-dark
45-letnia Anna Wyszkoni rozpaliła publiczność na koncercie Lato z Radiem… Mimo tego widzowie narzekają!

Zwrócili uwagę na jeden kluczowy aspekt wydarzenia: "Publiczność stoi zażenowana, zero zabawy".

Anna Wyszkoni
/ 31.08.2025 /
Karolina T.
Anna Wyszkoni

Anna Wyszkoni

W ostatnią sobotę wakacji (30 sierpnia)  w Grudziądzu odbyła się trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską”.

 

Na scenie wystąpili: Urszula, Ania Wyszkoni, IRA, Halina Mlynkova, Perfect z Łukaszem Drapałą.

 

Gospodarzami wydarzenia byli: Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek.

Anna Wyszkoni

Anna Wyszkoni

Anna Wyszkoni rozpaliła scenę. Wokalistka zespołu Łzy kiedyś była znana z mrocznego stylu, ale od kilku lat wraz z wiekiem zmieniła garderobę na kobiecą i lekką.

Teraz postawiła na bardzo seksowny kostium sceniczny, który wywołał emocje na twarzy widzów.

Anna Wyszkoni

Podczas występu Anna Wyszkoni przypomniała publiczności, dlaczego od lat należy do grona najbardziej cenionych wokalistek w Polsce. Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje, w tym wzruszające „Wiem, że jesteś tam” oraz energetyczną „Agnieszkę”, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

 

Publiczność śpiewała razem z wokalistką, a każda piosenka spotykała się z gorącym przyjęciem. Fani podkreślali, że występ Anny Wyszkoni był dla nich nie tylko podróżą do przeszłości, ale też niezwykle emocjonalnym przeżyciem.

Halina Mlynkova

Halina Mlynkova

Niestety posypały się także negatywne po ostatnim koncercie Lata z Radiem i Telewizją. Narzekają głównie na ciągle tych samych wykonawców i przeboje:

„Słabo jak na finałowy koncert. Brakuje świeżej energii, osób które przyciągną młode osoby”,

„Brakuje Dody, Roksany Węgiel, Natalii Nykiel”,

„Matko jedyna , a ta jeden kawałek od 20 lat” (red. mowa o Halinie Mlynkovej),

„Ale żenada, stare odgrywane kotlety, zespoły teraz dawno są na emeryturze. Wystarczy popatrzeć na publiczność, jak stoi zażenowana, zero zabawy” – piszą widzowie w mediach społecznościowych.

Halina Mlynkova

Halina Mlynkova
Urszula

Urszula

Urszula
Łukasz Drapała

Łukasz Drapała
Be My

Be My
Anna Wyszkoni

Be My i Anna Wyszokoni
Dominik Dudek

Dominik Dudek
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Halina Mlynkova

IRA
Na zdj.: IRA, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

IRA
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

Urszula

Dominik Dudek
Gosc | 1 września 2025 Odpowiedz

Super ma głos gacie nieco za krótkie ale może jestem już stara

