45-letnia Anna Wyszkoni rozpaliła publiczność na koncercie Lato z Radiem… Mimo tego widzowie narzekają!
Zwrócili uwagę na jeden kluczowy aspekt wydarzenia: "Publiczność stoi zażenowana, zero zabawy".
W ostatnią sobotę wakacji (30 sierpnia) w Grudziądzu odbyła się trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską”.
Na scenie wystąpili: Urszula, Ania Wyszkoni, IRA, Halina Mlynkova, Perfect z Łukaszem Drapałą.
Gospodarzami wydarzenia byli: Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek.
Anna Wyszkoni rozpaliła scenę. Wokalistka zespołu Łzy kiedyś była znana z mrocznego stylu, ale od kilku lat wraz z wiekiem zmieniła garderobę na kobiecą i lekką.
Teraz postawiła na bardzo seksowny kostium sceniczny, który wywołał emocje na twarzy widzów.
Podczas występu Anna Wyszkoni przypomniała publiczności, dlaczego od lat należy do grona najbardziej cenionych wokalistek w Polsce. Artystka zaśpiewała swoje największe przeboje, w tym wzruszające „Wiem, że jesteś tam” oraz energetyczną „Agnieszkę”, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.
Publiczność śpiewała razem z wokalistką, a każda piosenka spotykała się z gorącym przyjęciem. Fani podkreślali, że występ Anny Wyszkoni był dla nich nie tylko podróżą do przeszłości, ale też niezwykle emocjonalnym przeżyciem.
Niestety posypały się także negatywne po ostatnim koncercie Lata z Radiem i Telewizją. Narzekają głównie na ciągle tych samych wykonawców i przeboje:
„Słabo jak na finałowy koncert. Brakuje świeżej energii, osób które przyciągną młode osoby”,
„Brakuje Dody, Roksany Węgiel, Natalii Nykiel”,
„Matko jedyna , a ta jeden kawałek od 20 lat” (red. mowa o Halinie Mlynkovej),
„Ale żenada, stare odgrywane kotlety, zespoły teraz dawno są na emeryturze. Wystarczy popatrzeć na publiczność, jak stoi zażenowana, zero zabawy” – piszą widzowie w mediach społecznościowych.
Gosc | 1 września 2025
Super ma głos gacie nieco za krótkie ale może jestem już stara