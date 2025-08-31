45-letnia Anna Wyszkoni rozpaliła publiczność na koncercie Lato z Radiem… Mimo tego widzowie narzekają!

Anna Wyszkoni

Anna Wyszkoni rozpaliła scenę. Wokalistka zespołu Łzy kiedyś była znana z mrocznego stylu, ale od kilku lat wraz z wiekiem zmieniła garderobę na kobiecą i lekką.

Teraz postawiła na bardzo seksowny kostium sceniczny, który wywołał emocje na twarzy widzów.