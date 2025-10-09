Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell z synem Henrym

Alicja Bachleda-Curuś, Colin Farrell i ich syn Henry zostali przyłapani przez paparazzi przed jedną z restauracji w Malibu. Rodzina najprawdopodobniej wybrała się na sushi z okazji 16-tych urodzin syna, które obchodził 7 października.

Bachleda-Curuś wystroiła się tego dnia w czarne spodnie, brązową kurtkę i szpilki. Colin postawił na spodnie w paski, marynarkę i biały T-shirt, a ich syn miał białą koszulkę i szare jeansy.