Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)

Taki widok to rzadkość!

Alicja Bachleda-Curuś Colin Farrell Henry Farrell
/ 09.10.2025 /
KJ
Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell z synem Henrym

Alicja Bachleda-Curuś, Colin Farrell i ich syn Henry zostali przyłapani przez paparazzi przed jedną z restauracji w Malibu. Rodzina najprawdopodobniej wybrała się na sushi z okazji 16-tych urodzin syna, które obchodził 7 października.

 

Bachleda-Curuś wystroiła się tego dnia w czarne spodnie, brązową kurtkę i szpilki. Colin postawił na spodnie w paski, marynarkę i biały T-shirt, a ich syn miał białą koszulkę i szare jeansy.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell z synem Henrym

Nie da się ukryć, że taki widok to rzadkość, bo para już od dawna nie jest razem. Choć w komplecie raczej są nieuchwytni, to Farrell nieraz zabierał syna na czerwony dywan i razem spędzali czas.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell z synem Henrym

Warto wspomnieć, że Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu „Ondine”. Ich znajomość szybko przerodziła się w romantyczne uniesienia. Ich związek, choć trwał zaledwie 3 lata, to wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Owocem ich miłości jest właśnie syn, Henry Tadeusz, który przyszedł na świat w 2009 roku.

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell z synem Henrym
Kaka | 9 października 2025 Odpowiedz

Czyżby przytyła ?

Anonim | 9 października 2025 Odpowiedz

