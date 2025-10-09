Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell po latach znowu razem! Paparazzi przyłapali ich z synem Henrym (FOTO)
Taki widok to rzadkość!
Alicja Bachleda-Curuś, Colin Farrell i ich syn Henry zostali przyłapani przez paparazzi przed jedną z restauracji w Malibu. Rodzina najprawdopodobniej wybrała się na sushi z okazji 16-tych urodzin syna, które obchodził 7 października.
Bachleda-Curuś wystroiła się tego dnia w czarne spodnie, brązową kurtkę i szpilki. Colin postawił na spodnie w paski, marynarkę i biały T-shirt, a ich syn miał białą koszulkę i szare jeansy.
Nie da się ukryć, że taki widok to rzadkość, bo para już od dawna nie jest razem. Choć w komplecie raczej są nieuchwytni, to Farrell nieraz zabierał syna na czerwony dywan i razem spędzali czas.
Warto wspomnieć, że Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu „Ondine”. Ich znajomość szybko przerodziła się w romantyczne uniesienia. Ich związek, choć trwał zaledwie 3 lata, to wzbudził duże zainteresowanie na całym świecie. Owocem ich miłości jest właśnie syn, Henry Tadeusz, który przyszedł na świat w 2009 roku.
