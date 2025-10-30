Edyta Herbuś jest bardzo rodzinną osobą. Nie tak dawno, bo jeszcze w marcu 2035 roku wystąpiła ze swoją najbliższą rodziną — dziadkami i życiowym partnerem — Piotrem Bukowieckim w programie „Halo Tu Polsat”. Niestety, ale aktualnie aktorka i tancerka jest pogrążona w żałobie. Zamieściła w mediach społecznościowych przykry wpis, w którym podzieliła się informacją o śmierci bliskiej osoby. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało.

Maja Bohosiewicz w poważnych tarapatach! Znana marką ją pozwała

Edyta Herbuś pogrążona w żałobie. Pożegnała bliską osobę

Edyta Herbuś podzieliła się z internautami przykrą wiadomością. Aktorka i tancerka pożegnała ukochaną babcię Tolę, z którą chętnie nagrywała zabawne filmiki i często ją odwiedzała. Edyta Herbuś miała bardzo bliską więź z babcią, więc tym bardziej ta strata jest dla niej bardzo bolesna…

Toleńko moja najdroższa… Przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę, naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym sercem. Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny — napisała Edyta Herbuś na Instagramie.

Kabaret K2 przesadził? Widzowie oburzeni żartami o Kaczorowskiej i Rogacewiczu