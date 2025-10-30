Przykre wieści z domu Edyty Herbuś. Tancerka pogrążona w żałobie…
Jeszcze w marcu pojawili się razem w "Halo tu Polsat".
Edyta Herbuś jest bardzo rodzinną osobą. Nie tak dawno, bo jeszcze w marcu 2035 roku wystąpiła ze swoją najbliższą rodziną — dziadkami i życiowym partnerem — Piotrem Bukowieckim w programie „Halo Tu Polsat”. Niestety, ale aktualnie aktorka i tancerka jest pogrążona w żałobie. Zamieściła w mediach społecznościowych przykry wpis, w którym podzieliła się informacją o śmierci bliskiej osoby. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało.
Edyta Herbuś pogrążona w żałobie. Pożegnała bliską osobę
Edyta Herbuś podzieliła się z internautami przykrą wiadomością. Aktorka i tancerka pożegnała ukochaną babcię Tolę, z którą chętnie nagrywała zabawne filmiki i często ją odwiedzała. Edyta Herbuś miała bardzo bliską więź z babcią, więc tym bardziej ta strata jest dla niej bardzo bolesna…
Toleńko moja najdroższa… Przez całe życie uczyłaś mnie, jak pięknie jest kochać całym sercem. Proszę, naucz mnie teraz, jak mam to zrobić z pękniętym sercem. Nasza najukochańsza Tola zasnęła… Odeszła otulona najczulszą miłością rodziny — napisała Edyta Herbuś na Instagramie.
Następnie Edyta Herbuś dodała, że będzie wdzięczna fanom za modlitwę w tym trudnym dla niej czasie. Podkreśliła także, że babcia była jej aniołem tutaj na ziemi, a teraz pozostała po niej ogromna tęsknota:
Wiem, że też ją kochaliście… Możemy połączyć się dziś razem w modlitwie. O godzinie 14.00 odbędzie się pogrzeb… Wyślijmy jej razem światełko. Niech nasz potężny anioł pofrunie już sobie do gwiazd. Choć olbrzymia tęsknota nadal rozrywa nam serce — napisała Edyta Herbuś.
Aktorka w tym trudnym czasie mogła liczyć na wsparcie fanów i internautów, którzy od razu pospieszyli z kondolencjami. Obserwatorzy na Instagramie starali się wesprzeć Edytę Herbuś w czasie żałoby słowami otuchy:
- Niech spoczywa w pokoju. Wyrazy współczucia,
- Wyrazy współczucia kochana,
- O Boże. Edytko, tulę mocno… Bardzo mi przykro,
- Moje kondolencje — pisali internauci.