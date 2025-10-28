Witold Pyrkosz zyskał szeroką popularność za sprawą roli sympatycznego Lucjana Mostowiaka w serialu TVP „M jak Miłość”. Mężczyzna zmarł 22 kwietnia 2017 roku w wieku 91 lat w Górze Kalwarii. Witold Pyrkosz przez 50 lat tworzył udane małżeństwo z żoną — Krystyną Pyrkosz. Niestety, ale w ostatnim czasie stan zdrowia kobiety uległ poważnemu pogorszeniu. Przykre, co spotkało żonę zmarłego przed laty aktora…

Witold Pyrkosz zmarł osiem lat temu. Wdowa po słynnym aktorze jest w złym stanie

Witold Pyrkosz odszedł osiem lat temu. Do końca była przy nim jego ukochana żona — Krystyna Pyrkosz. Jakiś czas temu kobieta trafiła do domu opieki. Wszystko przez poważne kłopoty zdrowotne. Nie tak dawno temu kobieta złamała kość udową, a teraz zaczęły pojawiać się poważne problemy z pamięcią:

Mama jest w specjalnym ośrodku, bo wymaga stałej opieki. Prawie rok temu złamała kość udową, która nie zrasta się, jak należy. Mama wymaga ciągłej opieki, rehabilitacji. Ma 82 lata i jej głowa też nie pracuje jak dawniej. Wkradła się niepamięć. Ja i siostra jesteśmy jedynymi członkami rodziny, których w pełni zawsze rozpoznaje — wyznał Witold Pyrkosz jr w rozmowie z TVP.

