Co się dzieje z wdową po Witoldzie Pyrkoszu? Smutne wieści z domu opieki
Przykre, przez co teraz przechodzi...
Witold Pyrkosz zyskał szeroką popularność za sprawą roli sympatycznego Lucjana Mostowiaka w serialu TVP „M jak Miłość”. Mężczyzna zmarł 22 kwietnia 2017 roku w wieku 91 lat w Górze Kalwarii. Witold Pyrkosz przez 50 lat tworzył udane małżeństwo z żoną — Krystyną Pyrkosz. Niestety, ale w ostatnim czasie stan zdrowia kobiety uległ poważnemu pogorszeniu. Przykre, co spotkało żonę zmarłego przed laty aktora…
Witold Pyrkosz zmarł osiem lat temu. Wdowa po słynnym aktorze jest w złym stanie
Witold Pyrkosz odszedł osiem lat temu. Do końca była przy nim jego ukochana żona — Krystyna Pyrkosz. Jakiś czas temu kobieta trafiła do domu opieki. Wszystko przez poważne kłopoty zdrowotne. Nie tak dawno temu kobieta złamała kość udową, a teraz zaczęły pojawiać się poważne problemy z pamięcią:
Mama jest w specjalnym ośrodku, bo wymaga stałej opieki. Prawie rok temu złamała kość udową, która nie zrasta się, jak należy. Mama wymaga ciągłej opieki, rehabilitacji. Ma 82 lata i jej głowa też nie pracuje jak dawniej. Wkradła się niepamięć. Ja i siostra jesteśmy jedynymi członkami rodziny, których w pełni zawsze rozpoznaje — wyznał Witold Pyrkosz jr w rozmowie z TVP.
Witold Pyrkosz pojawił się pośmiertnie w serialu. Twórcy wykorzystali sztuczną inteligencję
Na 25-lecie emisji serialu „M jak miłość” twórcy postanowili w wyjątkowy sposób uczcić pamięć jednej z najbardziej lubianych postaci granych niegdyś przez Witolda Pyrkosza. Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji udało się odtworzyć jego rozpoznawalny głos, co pozwoliło symbolicznie przywrócić bohatera na ekran. Realizacja tego pomysłu była możliwa dzięki zgodzie rodziny aktora, która z entuzjazmem zaakceptowała projekt, uznając go za piękny hołd dla jego dorobku i pamięci.