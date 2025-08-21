times-dark
Kozaczek
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…

Kasia Sienkiewicz w niezwykłej balowej sukni, a Małgorzata Tomaszewska postawiła na zachowawczą stylizację.

Katarzyna Dowbor Marika Natalia Nykiel Natalia Szroeder Sandra Hajduk Tvn
/ 21.08.2025 /
Karolina T.
Na zdj.: Małgorzata Tomaszewska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

1 / 21

Małgorzata Tomaszewska

Czwarty dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 upłynął nie tylko pod znakiem muzycznych emocji, lecz także elegancji i stylu.

 

Na scenie pojawiły się doskonale znane widzom TVN osobowości: Paulina Krupińska-Karpiel, Sandra Hajduk, Maciej Dowbor oraz Mateusz Hładki, którzy wspólnie poprowadzili wydarzenie.

Na zdj.: Małgorzata Tomaszewska, Fot. Marcin Gadomski/AKPA

2 / 21

Małgorzata Tomaszewska
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

3 / 21

Katarzyna Sienkiewicz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

4 / 21

Kayah i Katarzyna Sienkiewicz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

5 / 21

Halina Frąckowiak
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

6 / 21

Halina Frąckowiak
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

7 / 21

Natalia Nykiel
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

8 / 21

Natalia Nykiel
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

9 / 21

Maciej Dowbor
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

10 / 21

Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

11 / 21

Sandra Hajduk-Popińsk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

12 / 21

Sandra Hajduk-Popińsk
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

13 / 21

Tomasz Ziółkowski i Monika Olejnik
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

14 / 21

Natalia Przybysz
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

15 / 21

Marika
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

16 / 21

Marika
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

17 / 21

Krzysztof Cugowski
akpa20250821_tott_sopot_om_mg_23832

18 / 21

Grzegorz Turnau
akpa20250821_tott_sopot_om_mg_23847

19 / 21

Grzegorz Turnau
Fot. Marcin Gadomski/AKPA

20 / 21

Krystyna Prońko
Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder

21 / 21

Grzegorz Turnau i Natalia Szroeder
Anonim | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

Anonim | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

