Dua Lipa DEBIUTUJE z ukochanym na Met Gali 2025! (FOTO)

Dua Lipa i Callum Turner

O relacji Duy Lipy i Calluma Turnera zaczęto mówić na już na początku 2024 r. Para jeszcze bardziej podsyciła plotki na temat ich statusu pod koniec ubiegłego roku, kiedy na serdecznym palcu wokalistki pojawił się pokaźny pierścionek z diamentem. Choć para nigdy oficjalnie nie przyznała się do zaręczyn, to media i fani spekulują, że doszło do nich w okresie ubiegłych świąt Bożego Narodzenia.