Trudno w to uwierzyć, ale „Taniec z Gwiazdami” już od dwóch dekad nie schodzi z ekranów polskiej telewizji. Przez 20 lat program przeszedł długą drogę, od pierwszych 13 edycji realizowanych przez TVN, po kolejne sezony w Polsacie, który od 2014 roku przejął produkcję show. W tym czasie na parkiecie pojawiły się setki gwiazd, a widzowie przeżywali wraz z nimi zarówno wielkie triumfy, jak i spektakularne porażki.

Katarzyna Cichopek i Anna Mucha pozują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat (FOTO)

Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski poprowadzili „Taniec z gwiazdami”

W jubileuszowym odcinku „Tańca z gwiazdami” mogliśmy zobaczyć po latach ponownie Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego, którzy przez lata prowadzili show. Swój występ rozpoczęli z przytupem, bo od pierwszych sekund postawili na lekki, żartobliwy ton, a tym samym rozluźnili atmosferę w studiu. Widownia zaczęła się śmiać od pierwszych chwil ich wejścia na parkiet.

Z ogromną radością i naprawdę wielkim wzruszeniem, ale także z pewnymi objawami – zaczęła Katarzyna Skrzynecka.

Piotr Gąsowski szybko zareagował i poprawił koleżankę – „obawami”.

Katarzyna Skrzynecka jednak kontynuowała po swojemu: „Przyjęliśmy zaproszenie do współprowadzenia tej wspaniałej, uroczystej gali jubileuszowej programu TwojaTwa”.

Piotr Gąsowski znów musiał szybko reagować:

I właśnie dlatego, że jesteśmy dużo starsi, mamy również kłopoty z pamięcią. Czasami nawet z trudem poznajemy już samych siebie w lustrze. Mamy też coraz trudniej z trzymaniem (…) – mówił Gąsowski.

Następnie zaczęli przekręcać nazwiska obecnych prowadzących: „Szanowni Państwo przed Państwem Paulina Piekut Malina” – mówi Skrzynecka.

„Sykut” – poprawia Gąsowski.

„Paulina Sykut Malina oraz Krzysztof Dziwisz” – kontynuowała Katarzyna Skrzynecka.

Ponad 200 gwiazd na widowni „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna Cichopek, Anna Mucha, Aneta Zając…

Prawdopodobnie przejęzyczenie i żarty były zaplanowane, a Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski udowodnili, że są doświadczonym konferansjerami. Potrafią odnaleźć się w każdej okoliczności, przyjąć powagę, a zarazem rozbawić publiczność do łez.

Najpierw plotkowano o rzekomym romansie, później o konflikcie. Filip Gurłacz przerywa milczenie…