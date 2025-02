Izabela Kuna od lat żyje w nietypowym związku! ,,Popłakałam się w kościele”

,,Rzymskie małżeństwo z Markiem Modzelewskim

Po rozwodzie Izabela Kuna nie zdecydowała się ponownie wyjść za mąż. Od ponad dwóch dekad związana jest z Markiem Modzelewskim, z którym tworzy stabilny i szczęśliwy związek bez formalności. Para nie czuje potrzeby legalizacji swojej relacji.

„Myślę, że sekret udanego związku to nie ślub. Nie widzimy powodu, by zmieniać coś, co od kilkunastu lat świetnie funkcjonuje” – przyznała w wywiadzie z Galą.

Ich styl życia często określany jest mianem „rzymskiego małżeństwa” – związku opartego na uczuciu, ale bez formalnych zobowiązań.