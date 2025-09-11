Dorota Szelągowska, to znana prezenterka telewizyjna i projektantka wnętrz. Już jakiś czas temu została posiadaczką przepięknej posiadłości w Hiszpanii. Teraz w rozmowie z naszą redakcją celebrytka zdradza, co skrywają jej wnętrza.

Dorota Szelągowska ujawnia, jak urządzała i co znajduje się w jej domu w Hiszpanii

Dorota Szelągowska to jedna z najpopularniejszych osobowości telewizyjnych w naszym kraju. Prezenterka i dekoratorka wnętrz ma na swoim koncie kilka programów takich jak: „Polowanie na mieszkanie” i „Totalne remonty Szelągowskiej” w TVN oraz „Domowe rewolucje”, „Tu jest pięknie”, „Dorota inspiruje” czy „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”.

Szelągowska na tym jednak nie poprzestała i już 14 września w stacji TVN zobaczymy ją w nowym programie „Pogromcy chaosu” wraz z Agnieszką Witkowską. Panie nie tylko odmienią wnętrza i pomogą odzyskać kontrolę i porządek bohaterom programu, ale także podzielą się praktycznymi patentami i zainspirują Polaków.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Dorota Szelągowska ujawnia, że choć lubi i dba o porządek, to jednocześnie potrafi nieraz być bałaganiarą. Jak wiemy, poza domem, który jest jej codziennym miejscem zamieszkania, jakiś czas temu zdecydowała się na zakup nieruchomości w Hiszpanii. Tam urządziła sobie przytulne gniazdo w stylu boho czy rustykalnym, które robi naprawdę wrażenie.

Teraz prezenterka zdradziła nam, że czeka ją tam jeszcze sekcja porządkowa, ale co ciekawe wiele rzeczy czy mebli przerabiała własnoręcznie, co czyni mieszkanie jeszcze bardziej wyjątkowym.

Tam rzeczywiście też nie mam tak idealnego porządku, jak gdziekolwiek indziej, bo tam przerabiałam np. stare szafy, czyli przerabiałam je w taki zwykły sposób. Jeszcze czeka mnie ten decluttering, żeby zrobić. Myślę, że zupełnie inaczej urządzasz domek w kamienicy, w dużym mieście, a zupełnie inaczej domek w niewielki, który jest tam gdzieś w Hiszpanii – powiedziała nam Szelągowska.

