Kasia Cichopek pokazała ślubną sesję zdjęciową! Państwo młodzi wyglądali jak z okładki (FOTO)
To było bajeczne wydarzenie!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Para po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedziała sobie „tak”. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Ceremonia i wesele odbyło się w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Para na wydarzenie zaprosiła około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu.
Teraz Kasia Cichopek uchyliła więcej rąbka tajemnicy i podzieliła się na Instagramie prywatnymi ujęciami z wesela. Aktorka i dziennikarz prezentowali się zjawiskowo, a w tle można zauważyć, jak wyglądała ich sala weselna. Jak widać, para zdecydowała się na styl glamour, który z pewnością oczarował gości.
Kasia Cichopek w opublikowanej serii ujęć podzieliła się nie tylko sesją małżeńską, ale również swoją sesją zdjęciową gdzie pozowała w ślubnych kreacjach. Warto dodać, że tamtego wieczoru panna młoda miała aż cztery stylizacje: długą sukienkę z długim rękawem o kształcie syrenki, satynową sukienkę z trenem i gorsetem, gorsetowy kombinezon oraz kombinezon z głębokim dekoltem.
Kasia pod opublikowanymi zdjęciami zwróciła się z podziękowaniami do swojej projektantki Violi Piekut, która zadbała o jej ślubne kreacje.
„Kiedy marzenia spotykają się z talentem 💫 Dziękuję Ci, Kochana @violapiekut , za najpiękniejsze suknie, jakie mogłam sobie wymarzyć 🤍Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknie — to była historia napisana z miłością” – pisała Cichopek na Instagramie.
Pod opublikowanymi fotkami posypała się również cała masa gratulacji i komplementów dla nowożeńców:
- „Najpiękniejsza Para Ślubna”
- „Nie można oderwać od Was oczu 😍🔥🫶🏻❤️ Piękna para, piękne kreacje i piękne zdjęcia”
- „Życzę dużo szczęścia I miłości❤️❤️ Cudowne suknie, piękna para, pasujecie do siebie”
- „Idealni i jaka sesja zdjęciowa”
- „Cudnie , olśniewająco ❤️ Wszystkiego najlepszego, szczęścia. Niech ta miłość kwitnie”
Panna | 28 października 2025
Pięknie wyglądali!! Widać szczęście w oczach! 😍😍 achhh ta miłość 😘😜
Anonim | 28 października 2025
