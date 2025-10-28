times-dark
Kozaczek
Kasia Cichopek pokazała ślubną sesję zdjęciową! Państwo młodzi wyglądali jak z okładki (FOTO)

To było bajeczne wydarzenie!

/ 28.10.2025 /
KJ
Zrzut ekranu 2025-10-28 074723 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Para po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedziała sobie „tak”. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Ceremonia i wesele odbyło się w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Para na wydarzenie zaprosiła około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu.

Zrzut ekranu 2025-10-28 074740 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Teraz Kasia Cichopek uchyliła więcej rąbka tajemnicy i podzieliła się na Instagramie prywatnymi ujęciami  z wesela. Aktorka i dziennikarz prezentowali się zjawiskowo, a w tle można zauważyć, jak wyglądała ich sala weselna. Jak widać, para zdecydowała się na styl glamour, który z pewnością oczarował gości.

Zrzut ekranu 2025-10-28 074758 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Kasia Cichopek w opublikowanej serii ujęć podzieliła się nie tylko sesją małżeńską, ale również swoją sesją zdjęciową gdzie pozowała w ślubnych kreacjach. Warto dodać, że tamtego wieczoru panna młoda miała aż cztery stylizacje: długą sukienkę z długim rękawem o kształcie syrenki, satynową sukienkę z trenem i gorsetem, gorsetowy kombinezon oraz kombinezon z głębokim dekoltem.

Zrzut ekranu 2025-10-28 074813 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Kasia pod opublikowanymi zdjęciami zwróciła się z podziękowaniami do swojej projektantki Violi Piekut, która zadbała o jej ślubne kreacje.

 

„Kiedy marzenia spotykają się z talentem 💫 Dziękuję Ci, Kochana @violapiekut , za najpiękniejsze suknie, jakie mogłam sobie wymarzyć 🤍Każdy detal był idealny, a ja czułam się wyjątkowo w każdym momencie tego dnia. To nie była tylko suknie — to była historia napisana z miłością” – pisała Cichopek na Instagramie.

Zrzut ekranu 2025-10-28 074851 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Pod opublikowanymi fotkami posypała się również cała masa gratulacji i komplementów dla nowożeńców:

 

  • „Najpiękniejsza Para Ślubna”
  • „Nie można oderwać od Was oczu 😍🔥🫶🏻❤️ Piękna para, piękne kreacje i piękne zdjęcia”
  • „Życzę dużo szczęścia I miłości❤️❤️ Cudowne suknie, piękna para, pasujecie do siebie”
  • „Idealni i jaka sesja zdjęciowa” 
  • „Cudnie , olśniewająco ❤️ Wszystkiego najlepszego, szczęścia. Niech ta miłość kwitnie” 
Zrzut ekranu 2025-10-28 074829 źródło fot.bujakstudio/Instagram/katarzynacichopek

Panna | 28 października 2025 Odpowiedz

Pięknie wyglądali!! Widać szczęście w oczach! 😍😍 achhh ta miłość 😘😜

Anonim | 28 października 2025 Odpowiedz

Ach te konsii żeby ID artykułu w z w szerokim echem ja cu a raczej sport deluxe po na przez. Imbecyla u którego ten mówią to również to czac od u za na forum na, nic Ryłko dumać chociaż trochę nie jest w spokojnej ma. Dy u alt ja mam co ez na,cu z

