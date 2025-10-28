Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w miniony weekend stanęli na ślubnym kobiercu. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Panna młoda w pewnym momencie chwyciła za mikrofon i zaśpiewała specjalnie dla solenizantki, która akurat obchodziła urodziny. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Od jakiegoś czasu w mediach huczało o ich zbliżającym się ślubie, który odbył się w ubiegłą sobotę, czyli 25 października 2025 roku.

Para powiedziała sobie „tak” w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Ceremonia ślubna i wesele było dopięte na ostatni guzik. Nie zabrakło bajecznych dekoracji, wykwintnych potraw czy wielu atrakcji. Warto dodać, że panna młoda tego wieczoru miała na sobie aż cztery kreacje, które zaprojektowała dla niej Viola Piekut.

Imprezę weselną Cichopek i Kurzajewskiego uświetniła również muzyka na żywo, a dokładnie zespół Alexa&Fonzy. Co ciekawego, akurat tego dnia wokalistka grupy, obchodziła swoje urodziny. Aktorka i prezenterka nie pozostała na to obojętna i w pewnym momencie podczas imprezy chwyciła za mikrofon i odśpiewała dla niej „sto lat”.

Zaskoczona i wzruszona piosenkarka podzieliła się nagraniem z tego momentu na social mediach, pisząc: