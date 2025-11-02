Kurzopki po ślubie eksplorując Nowy Jork! Tak bawią się na miesiącu miodowym
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wreszcie po trzech, wspólnych latach powiedzieli sobie „tak”. Aktorka i dziennikarz w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Ich wesele było chyba jednym z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Po niezapomnianym weekendzie para wróciła do rzeczywistości, ale nie do pracy. Od razu spakowali walizki i udali się do Nowego Jorku.
Warto dodać, że nie jest to jeszcze ich podróż poślubna. Para przyjechała do USA na nowojorski maraton, w którym Kurzajewski wraz z synem Julianem wezmą udział. Międzyczasie Kasia i Maciej nie tracą czasu i zwiedzają kultowe miejsca w Nowym Jorku takie jak np. Rockefeller Center.
Pod opublikowaną serią zdjęć pary z wyjazdu znalazł się również podpis: „Sobota w NY 🗽 day 2 Ps: równo tydzień temu wzięliśmy ślub 💍💕☺️”. Zatem Cichopek i Kurzajewski mogą świętować swój pierwszy tydzień jako małżeństwo.
Para na opublikowanych ujęciach zaprezentowała się jak zwykle w stylowych lookach. Cichopek tym razem postawiła na botki, czarne spodnie, zieloną kurtkę, torebkę i czapkę. Kurzajewski natomiast wystroił się w beżowy płaszcz, spodnie i czapkę oraz czekoladową bluzę i buty.
Poza tym para odwiedziła jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie, czyli Times Square. Kolorowe ekrany, szum miasta i tłumy przechodniów stworzyły genialne tło dla ich pierwszych, wspólnych fotografii po ślubie.
Robaczki | 3 listopada 2025
Tak naprawde to nie znam tej Cipotki, chyba mało znana? Tylko brukowce ja promują . No ale zycze młodej parze wszystkiego najlepszego. Kurzopki w Big Apple .
Agata | 3 listopada 2025
Niech się bawią i korzystają, po to jest miesiąc miodowy 🙂 My z mężem po ślubie polecieliśmy na 10 dni enterem do Portugalii to była piękna przygoda, do tej pory wspominamy tę wycieczkę.
Gość | 2 listopada 2025
Wszystko sztuczne na pokaz
Iga | 2 listopada 2025
Dziennikarzyno ,to są Państwo Kurzajewscy ,szanujcie ludzi