Kurzopki po ślubie eksplorując Nowy Jork! Tak bawią się na miesiącu miodowym

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zwiedzają NY

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wreszcie po trzech, wspólnych latach powiedzieli sobie „tak”. Aktorka i dziennikarz w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Ich wesele było chyba jednym z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat. Po niezapomnianym weekendzie para wróciła do rzeczywistości, ale nie do pracy. Od razu spakowali walizki i udali się do Nowego Jorku.