Choć minęło już kilka dni od ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, emocje wokół uroczystości nie gasną. Teraz głos zabrał ich menedżer, Patryk Wolski, który był jednym z najbliższych współorganizatorów wydarzenia. W social mediach zdradził, że para młoda zadbała nie tylko o swoich gości, ale też… o fotoreporterów czających się za płotem.

Marcin Hakiel wbija szpilę byłej żonie! O ślubie Cichopek mówi tylko jedno: „Wierności, wolności”

Zaskakujące wyznanie menedżera Cichopek

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się 25 października w eleganckim hotelu Drob w Urszulinie. Na uroczystości pojawiło się ok. 140 osób, a całość była utrzymana w romantycznym, jesiennym klimacie. To bez wątpienia jedno z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie tego roku.

W przygotowaniach do ślubu aktorka i dziennikarz mogli liczyć na wsparcie swojego menedżera, Patryka Wolskiego. W mediach społecznościowych para podziękowała mu za pomoc, pisząc krótko: „Jesteś najlepszy – dziękujemy”.

Cichopek i Kurzajewski szykują się do podróży poślubnej! Nieprzypadkowo wybrali ten nietypowy kierunek

Wolski opublikował zaledwie kilka zdjęć z wesela, w tym jedno przedstawiające wnętrze sali. Jak zaznaczył, zrobił to „z szacunku i na prośbę Kasi i Maćka”, którzy nie chcieli, by w sieci pojawiły się przypadkowe fotografie wykonane przez gości.

Wszystko było tak, jak Kasia i Maciek zaplanowali. Najważniejsze było dla nich to, by goście czuli się zaopiekowani i dobrze się bawili. Chcieli dzielić się z nimi swoim szczęściem. Mogę powtórzyć tylko to, co już napisałem — było cudownie – mówi Wolski w rozmowie z Plejadą.

Menedżer przyznał też, że zadbano o każdy detal – nawet o tych, których nikt nie zapraszał. Okazuje się, że „niechciani goście”, czyli paparazzi, również zostali potraktowani z klasą. W trakcie uroczystości zadbano również o fotoreporterów stojących na ulicy. Przekazano im napoje, żeby nie musieli się męczyć.

Cichopek i Kurzajewski przemówili po ślubie! Para szykuje się na wielki wyjazd (WIDEO)

Niektórzy z fotoreporterów mieli poruszać się po terenie… na hulajnogach, by lepiej uchwycić momenty sprzed hotelu. Choć młoda para nie planowała sprzedaży żadnych zdjęć z ceremonii, fotki i tak trafiły do sieci, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów.