Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Nie spodziewała się tego powrotu do pracy. Reakcja aktorki mówi wszystko.
Katarzyna Cichopek nie zdążyła jeszcze ochłonąć po ślubie z Maciejem Kurzajewskim, a już spotkała ją kolejna fala emocji. Gdy pojawiła się na planie „M jak miłość”, koledzy i koleżanki przygotowali dla niej niespodziankę, która ogromnie ją rozczuliła. Aktorka nie kryła łez i wdzięczności.
Katarzyna Cichopek znów płakała ze wzruszenia. Tego po ślubie się nie spodziewała
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” 25 października. Ich ślub odbył się w malowniczym Hotelu Drob w Urszulinie, położonym w samym sercu Poleskiego Parku Narodowego. Para pochwaliła się uroczymi zdjęciami z ceremonii, a pod licznymi postami pojawiła się lawina gratulacji od fanów i przyjaciół z branży.
Po weekendzie pełnym wzruszeń i zabawy młoda para wróciła do codziennych obowiązków. Dla Katarzyny Cichopek oznaczało to powrót na plan serialu „M jak miłość”, w którym gra już od 25 lat. Nie spodziewała się jednak, że pierwszego dnia po ślubie spotka ją tam coś tak wyjątkowego.
Na Instagramie aktorki pojawiło się nagranie, na którym widać, jak zaskoczona odbiera życzenia od całej ekipy serialu. Na planie czekał na nią tort, kwiaty i gromkie brawa.
Bardzo wszystkim dziękuję. Jest mi szalenie miło, jestem mega wzruszona – powiedziała Cichopek z widocznymi łzami w oczach.
Zespół „M jak miłość” świętował w ten sposób nie tylko jej niedawny ślub, ale i jubileusz produkcji – serial w tym roku obchodzi swoje 25-lecie.
To nie koniec dobrych wieści w życiu Katarzyny Cichopek. Niedługo przed ślubem aktorka świętowała zdobycie prestiżowej Telekamery za swoją rolę w „M jak miłość”.
25 lat mojego życia i pracy – napisała pod zdjęciem, na którym całuje statuetkę.
Fani nie mają wątpliwości, że dla Cichopek rozpoczął się wyjątkowy etap – zarówno prywatnie, jak i zawodowo.
Anonim | 28 października 2025
Wszystkiego najlepszego pani Kasiu
zosia | 28 października 2025
Kurscy przyszli?
<a href="https://theeverydayview.com" class="url" rel="ugc external nofollow">EverydayJoe</a> | 28 października 2025
