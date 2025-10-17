Kim jest dziedziczka fortuny Nicole Soszyńska? Jej lokale pękają w szwach od celebrytów
Nicole jest córką Doroty i Wojciecha Soszyńskich, założycieli marki kosmetyków AA, które sprzedają w 30 krajach.
Oprócz bycia córką milionerów sama także spełnia się w roli bizneswomen.
Nicole Soszyńska ukończyła uczelnie w Niemczech i we Francji. Włada też biegle kilkoma językami.
Mimo że mogłaby leżeć na pieniądzach, to jest bardzo zapracowaną kobietą.
Nicole Soszyńska jest właścicielką restauracji: Nicoletta, Medusa i Marcello.
Oprócz tego projektuje wnętrza i spełnia się w roli projektantki marki odzieżowej — NS Veste.
Nicole Soszyńska prowadzi także własną markę biżuteryjną.
Chętnie pojawia się na eventach branżowych, gdzie pozuje ze znanymi osobowościami ze świata show-biznesu.
Nicole Soszyńska prężnie działa także na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 27,6 tysiące osób.
To tam dzieli się estetycznymi kadrami z fanami.
Ceny ubrań w butiku Nicole Soszyńskiej to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych.
Nicole Soszyńska ma w swojej ofercie wiele skórzanych marynarek premium.
