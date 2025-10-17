times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Kim jest dziedziczka fortuny Nicole Soszyńska? Jej lokale pękają w szwach od celebrytów

Zobaczcie nowe zdjęcia córki polskich milionerów!

Nicole Soszyńska Stylizacje Gwiazd
/ 17.10.2025 /
EmEl
Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

1 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Nicole jest córką Doroty i Wojciecha Soszyńskich, założycieli marki kosmetyków AA, które sprzedają w 30 krajach. 

Oprócz bycia córką milionerów sama także spełnia się w roli bizneswomen.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

2 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Nicole Soszyńska ukończyła uczelnie w Niemczech i we Francji. Włada też biegle kilkoma językami.

Mimo że mogłaby leżeć na pieniądzach, to jest bardzo zapracowaną kobietą.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

3 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Nicole Soszyńska jest właścicielką restauracji: Nicoletta, Medusa i Marcello.

Oprócz tego projektuje wnętrza i spełnia się w roli projektantki marki odzieżowej — NS Veste.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

4 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Nicole Soszyńska prowadzi także własną markę biżuteryjną.

Chętnie pojawia się na eventach branżowych, gdzie pozuje ze znanymi osobowościami ze świata show-biznesu.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

5 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Nicole Soszyńska prężnie działa także na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż 27,6 tysiące osób. 

To tam dzieli się estetycznymi kadrami z fanami.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

6 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje

Ceny ubrań w butiku Nicole Soszyńskiej to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych. 

Nicole Soszyńska ma w swojej ofercie wiele skórzanych marynarek premium.

Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

7 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje
Nicole Soszyńska, fot. AKPA.

8 / 8

Nicole Soszyńska znowu bryluje
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Lil Masti i Tomasz Woźniakowski zawitali do Halo tu Polsat. Influencerka spodziewa się drugiego dziecka…
Polscy celebryci
Lil Masti i Tomasz Woźniakowski zawitali do Halo tu Polsat. Influencerka spodziewa się drugiego dziecka…
Poruszyli temat, czy czy udostępniać zdjęcia dzieci w sieci.
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Wendzikowska Barbara Kurdej Szatan
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Wendzikowska...
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Donald Tusk Jarosław Kaczyński
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
„Mnie szlag trafia!” – Premier Donald Tusk w emocjonalnym wybuchu o Kaczyńskim.
Donald Tusk o Szymonie Hołowni „Poczułem lekkie mdłości”
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Donald Tusk
Donald Tusk o Szymonie Hołowni „Poczułem lekkie mdłości”
Premier Tusk nie wytrzymał w rozmowie z Wojewódzkim!
Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Menopauza
Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
Znane Polki udowodniły, że kobiecość nie ma wieku!
Donald Tusk wrzucił swoje zdjęcie zrobione przez AI. Internet wybuchł śmiechem!
Aktualności Newsy
Donald Tusk
Donald Tusk wrzucił swoje zdjęcie zrobione przez AI. Internet wybuchł śmiechem!
"Kto normalny daje na konto premiera zdjęcie z AI?" - drwią internauci.
Dominika Serowska dopiekła Cichopek: „Marcin teraz jest wyluzowany, niż kiedyś „POD LINIJKĘ”
Ale plota! Polscy celebryci Związki gwiazd
Dominika Serowska Kasia Cichopek
Dominika Serowska dopiekła Cichopek: „Marcin teraz jest wyluzowany, niż kiedyś „POD LINIJKĘ”
Co takiego powiedziała o poprzednim związku tancerza?
Manuela Gretkowska uderza w Rozenek-Majdan. Wspomniała o… przeszczepie twarzy!
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek-majdan Manuela Gretkowska
Manuela Gretkowska uderza w Rozenek-Majdan. Wspomniała o… przeszczepie twarzy!
"Ma mózg z dziurami pamięci" — podsumowała ostro.
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Aktualności Newsy Programy TV
Maja Bohosiewicz Taniec Z Giwazdami
Polsat zdecydował, co się stanie po odejściu Mai Bohosiewicz. To ONA wraca do show?
Po rezygnacji jednej z uczestniczek "Tańca z Gwiazdami" pojawiło się jedno pytanie - kto zastąpi ją na parkiecie?
Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Domy Gwiazd Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek pokazała pałacowe wnętrza nowej willi! Iście królewski wystrój
Efekt zapiera dech w piersiach!
Dominika Serowska tęskni za życiem singielki i ma wątpliwości, czy to ten jedyny: „Jesteśmy tak różni…”
Aktualności Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Dominika Serowska tęskni za życiem singielki i ma wątpliwości, czy to ten jedyny: „Jesteśmy tak różni…”
Zdobyła się na szczere wyznanie.
Mateusz Banasiuk padł ofiarą cyberprzestępcy! „Dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku”
Aktualności Newsy
Mateusz Banasiuk
Mateusz Banasiuk padł ofiarą cyberprzestępcy! „Dostałem SMS-y z oficjalnej bramki banku”
Jego słowa są ważnym ostrzeżeniem dla wszystkich!
Czy Maja Bohosiewicz jest zazdrosna o siostrę?! Padły szczere słowa!
Aktualności Polscy celebryci
Kozaczek Tv Maja Bohosiewicz
Czy Maja Bohosiewicz jest zazdrosna o siostrę?! Padły szczere słowa!
Maja Bohosiewicz wygadała się na temat relacji z Sonią.
Andziaks szykuje się do Halloween. Kupiła tonę DROGICH ozdób! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Andziaks Domy Gwiazd
Andziaks szykuje się do Halloween. Kupiła tonę DROGICH ozdób! ZDJĘCIA
Andziaks chce powitać jesień z przytupem! Zobacz więcej zdjęć.
TYLKO U NAS! Takie zachcianki w ciąży ma Olga Frycz. Mogłaby TO jeść bez końca!
Aktualności Polscy celebryci
Albert Kosiński Olga Frycz
TYLKO U NAS! Takie zachcianki w ciąży ma Olga Frycz. Mogłaby TO jeść bez końca!
Jej ukochany nieźle się wygadał!
Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”. „To dla mnie trudne słowa, ale…”
Aktualności Polscy celebryci
Maja Bohosiewicz Taniec Z Gwiazdami
Maja Bohosiewicz żegna się z „Tańcem z Gwiazdami”. „To dla mnie trudne słowa, ale…”
Znamy przyczynę, dla której zdecydowała się zakończyć taneczną przygodę...
 