Plejada gwiazd czaruje na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Quebo z ukochaną, Rosati jak cyganka! (FOTO)

Byli też: Katarzyna Warnke, Małgorzata Foremniak, Hanna Bakuła...

/ 10.10.2025 /
Małgorzata Foremniak, fot. AKPA.

1 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Plejada gwiazd pojawiła się na gali otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. 

Naszą uwagę przykuła ciekawa, aksamitna stylizacja Małgorzaty Foremniak. Aktorka wyglądała bardzo dostojnie w welurze.

Katarzyna Warnke, fot. AKPA.

2 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Katarzyna Warnke z kolei postawiła na nieoczywiste połączenie beżowej bluzki z krawatem ze spodniami w kant.

Wyglądała jak ikona mody! Całość dopełniła torebką od domu mody Dior.

Weronika Rosati, fot. AKPA.

3 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Weronika Rosati z kolei postawiła na stylizację w klimacie cygańskiego boho. Spódnica do kostek w zestawieniu ze skórzaną kurtką to był strzał w dziesiątkę. 

Aktorce należą się spore brawa za modowe wyczucie.

Quebonafide, Martyna Byczkowska, fot. AKPA.

4 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Quebonafide z Martyną Byczkowską przestali się już ukrywać przed paparazzi. Mimo że nie pozują wspólnie na ściankach, to coraz chętniej pokazują się wspólnie na ważnych wydarzeniach. 

Niedawno byli razem na premierze filmu o Wojciechu Szczęsnym, a teraz wybrali się na festiwal filmowy.

Michał Mikołajczak, fot. AKPA.

5 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Michał Mikołajczak od lat jest wierny klasyce. Czarny zestaw dopełnił szarym płaszczem do kolan.

Całość prezentowała się elegancko i ponadczasowo.

Agnieszka Holland, fot. AKPA.

6 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Agnieszka Holland za to od zawsze najlepiej czuje się w czerni.

Reżyserka filmowa w modzie i tworzeniu dzieł stawia na prostotę i minimalizm.

Anita Sokołowska, fot. AKPA.

7 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Anita Sokołowska zaskoczyła wszystkich bardzo skromnym wydaniem.

Miała na sobie szerokie spodnie w kant, do których dobrała białą koszulę. Całość dopełniła eleganckim swetrem.

Andrzej Chyra, fot. AKPA.

8 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Na wydarzeniu nie mogło też zabraknąć Andrzeja Chyry, który postawił na klasykę. 

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

9 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Kinga Burzyńska od lat aktywnie działa w świecie filmu. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na ważnej gali. 

Andrzej Saramonowicz, fot. AKPA.

10 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Andrzej Saramonowicz od lat walczy z konwenansami. Nawet w modzie jest rebeliantem. 

Jan Komasa, fot. AKPA.

11 / 11

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Jan Komasa wie, jak zachwycić fanów mody. Świetnie dobrany garnitur zrobił na nas piorunujące wrażenie. 

