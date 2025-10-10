Plejada gwiazd czaruje na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Quebo z ukochaną, Rosati jak cyganka! (FOTO)

Gala otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Quebonafide z Martyną Byczkowską przestali się już ukrywać przed paparazzi. Mimo że nie pozują wspólnie na ściankach, to coraz chętniej pokazują się wspólnie na ważnych wydarzeniach.

Niedawno byli razem na premierze filmu o Wojciechu Szczęsnym, a teraz wybrali się na festiwal filmowy.