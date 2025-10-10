Plejada gwiazd czaruje na 41. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Quebo z ukochaną, Rosati jak cyganka! (FOTO)
Byli też: Katarzyna Warnke, Małgorzata Foremniak, Hanna Bakuła...
Plejada gwiazd pojawiła się na gali otwarcia 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
Naszą uwagę przykuła ciekawa, aksamitna stylizacja Małgorzaty Foremniak. Aktorka wyglądała bardzo dostojnie w welurze.
Katarzyna Warnke z kolei postawiła na nieoczywiste połączenie beżowej bluzki z krawatem ze spodniami w kant.
Wyglądała jak ikona mody! Całość dopełniła torebką od domu mody Dior.
Weronika Rosati z kolei postawiła na stylizację w klimacie cygańskiego boho. Spódnica do kostek w zestawieniu ze skórzaną kurtką to był strzał w dziesiątkę.
Aktorce należą się spore brawa za modowe wyczucie.
Quebonafide z Martyną Byczkowską przestali się już ukrywać przed paparazzi. Mimo że nie pozują wspólnie na ściankach, to coraz chętniej pokazują się wspólnie na ważnych wydarzeniach.
Niedawno byli razem na premierze filmu o Wojciechu Szczęsnym, a teraz wybrali się na festiwal filmowy.
Michał Mikołajczak od lat jest wierny klasyce. Czarny zestaw dopełnił szarym płaszczem do kolan.
Całość prezentowała się elegancko i ponadczasowo.
Agnieszka Holland za to od zawsze najlepiej czuje się w czerni.
Reżyserka filmowa w modzie i tworzeniu dzieł stawia na prostotę i minimalizm.
Anita Sokołowska zaskoczyła wszystkich bardzo skromnym wydaniem.
Miała na sobie szerokie spodnie w kant, do których dobrała białą koszulę. Całość dopełniła eleganckim swetrem.
Na wydarzeniu nie mogło też zabraknąć Andrzeja Chyry, który postawił na klasykę.
Kinga Burzyńska od lat aktywnie działa w świecie filmu. Nic więc dziwnego, że pojawiła się na ważnej gali.
Andrzej Saramonowicz od lat walczy z konwenansami. Nawet w modzie jest rebeliantem.
Jan Komasa wie, jak zachwycić fanów mody. Świetnie dobrany garnitur zrobił na nas piorunujące wrażenie.