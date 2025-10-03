Katarzyna Cichopek ma teraz bardzo pracowity czas. Niedawno wzięła udział w jubileuszowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, gdzie pochwaliła się jako jedyna dwoma kryształowymi kulami. Teraz szykuje się już do wielkiej daty. 25 października 2025 roku odbędzie się ślub prezenterki z Maciejem Kurzajewskim. Cichopek jednak w gąszczu przygotowywań do ceremonii znalazła chwilę dla siebie. Opublikowała w sieci zdjęcie w jesiennej stylizacji, które mocno podzieliło fanów.

Katarzyna Cichopek paraduje bez rajstop na mrozie. Fani są zaniepokojeni jej strojem!

Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się z internautami zdjęciami swoich stylizacji. Prowadząca „Halo tu Polsat” ostatnio zaprezentowała fanom październikową stylówkę. Mimo mrozów za oknem zdecydowała się ubrać krótką spódniczkę w pepitkę bez rajstop. Dobrała do niej mięsisty szary sweter oraz mokasyny, torebkę i okulary w hollywoodzkim stylu. Całość prezentowała się światowo!

Mam kilka ważnych powodów, dla których kocham październik — podsumowała Katarzyna Cichopek, która już 25 października stanie na ślubnym kobiercu. 

Internauci byli zachwyceni jesienną stylizacją Katarzyny Cichopek. Pod jej zdjęciem w swetrze i ciekawej spódniczce pojawiło się wiele komplementów. Jednak znaleźli się też tacy, którzy byli zdziwieni tym, że nie założyła rajstop na mróz. Stwierdzili, że prezenterka może być w przyszłości chora przez nierozważny dobór garderoby:

  • Piękny masz styl Kasiu. Bardzo lubię twoje stylizacje, 
  • Ślicznie Kasiu. Piękna z ciebie panna. 
  • Z gołymi nogami w taki ziąb? Brrr,
  • Ja mam jeden powód w październiku! Grypa. Nie polecam — pisali internauci pod zdjęciem Katarzyny Cichopek. 
Katarzyna Cichopek, fot. Instagram.

