Katarzyna Cichopek ma teraz bardzo pracowity czas. Niedawno wzięła udział w jubileuszowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, gdzie pochwaliła się jako jedyna dwoma kryształowymi kulami. Teraz szykuje się już do wielkiej daty. 25 października 2025 roku odbędzie się ślub prezenterki z Maciejem Kurzajewskim. Cichopek jednak w gąszczu przygotowywań do ceremonii znalazła chwilę dla siebie. Opublikowała w sieci zdjęcie w jesiennej stylizacji, które mocno podzieliło fanów.

Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się z internautami zdjęciami swoich stylizacji. Prowadząca „Halo tu Polsat” ostatnio zaprezentowała fanom październikową stylówkę. Mimo mrozów za oknem zdecydowała się ubrać krótką spódniczkę w pepitkę bez rajstop. Dobrała do niej mięsisty szary sweter oraz mokasyny, torebkę i okulary w hollywoodzkim stylu. Całość prezentowała się światowo!

Mam kilka ważnych powodów, dla których kocham październik — podsumowała Katarzyna Cichopek, która już 25 października stanie na ślubnym kobiercu.

