Katarzyna Cichopek ma teraz bardzo pracowity czas. Niedawno wzięła udział w jubileuszowym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, gdzie pochwaliła się jako jedyna dwoma kryształowymi kulami. Teraz szykuje się już do wielkiej daty. 25 października 2025 roku odbędzie się ślub prezenterki z Maciejem Kurzajewskim. Cichopek jednak w gąszczu przygotowywań do ceremonii znalazła chwilę dla siebie. Opublikowała w sieci zdjęcie w jesiennej stylizacji, które mocno podzieliło fanów.
Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się z internautami zdjęciami swoich stylizacji. Prowadząca „Halo tu Polsat” ostatnio zaprezentowała fanom październikową stylówkę. Mimo mrozów za oknem zdecydowała się ubrać krótką spódniczkę w pepitkę bez rajstop. Dobrała do niej mięsisty szary sweter oraz mokasyny, torebkę i okulary w hollywoodzkim stylu. Całość prezentowała się światowo!
Mam kilka ważnych powodów, dla których kocham październik — podsumowała Katarzyna Cichopek, która już 25 października stanie na ślubnym kobiercu.
Internauci byli zachwyceni jesienną stylizacją Katarzyny Cichopek. Pod jej zdjęciem w swetrze i ciekawej spódniczce pojawiło się wiele komplementów. Jednak znaleźli się też tacy, którzy byli zdziwieni tym, że nie założyła rajstop na mróz. Stwierdzili, że prezenterka może być w przyszłości chora przez nierozważny dobór garderoby:
- Piękny masz styl Kasiu. Bardzo lubię twoje stylizacje,
- Ślicznie Kasiu. Piękna z ciebie panna.
- Z gołymi nogami w taki ziąb? Brrr,
- Ja mam jeden powód w październiku! Grypa. Nie polecam — pisali internauci pod zdjęciem Katarzyny Cichopek.
anka | 3 października 2025
Przeciez te zdjecia musza byc zaakceptowane przez puchatka.To jest nie rzeczywistosc.Macius z tankowaniem ciagle wjezdzasz i blokujesz i po zatankowaniu idziesz na kawe ludziska stoja.
Nick | 3 października 2025
Ladnie wyglada
Miastowa | 3 października 2025
Co za wieśniara! Zawsze wygląda jak balon na raciczkach.