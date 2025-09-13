Miłość wylewała się z ekranu! Tak Cichopek i Hakiel tańczyli po ślubie (FOTO)

Tak Cichopek i Hakiel tańczyli po ślubie

Później para doczekała się narodzin dwójki dzieci: syna Adama, który przyszedł na świat w 2009 roku i córkę Helenę, która urodziła się w 2013 roku.

Co ciekawe, córka poszła w ślady utalentowanych rodziców, bo w czerwcu 2021 roku zadebiutowała na scenie Teatru Muzycznego Roma.