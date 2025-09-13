Miłość wylewała się z ekranu! Tak Cichopek i Hakiel tańczyli po ślubie (FOTO)
Te romantyczne kadry na zawsze pozostaną w naszych sercach!
Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel tworzyli jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu.
Poznali się na planie drugiej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Od razu wybuchło między nimi płomienne uczucie!
Para od razu poczuła do siebie miętę. Wzięli ślub 20 września 2008 roku w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.
Ich życiem prywatnym żyła cała Polska!
Później para doczekała się narodzin dwójki dzieci: syna Adama, który przyszedł na świat w 2009 roku i córkę Helenę, która urodziła się w 2013 roku.
Co ciekawe, córka poszła w ślady utalentowanych rodziców, bo w czerwcu 2021 roku zadebiutowała na scenie Teatru Muzycznego Roma.
Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu.
Para rozstała się 11 marca 2022 roku w oświadczeniu wydanym w mediach społecznościowych.
Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel sfinalizowali rozwód 25 sierpnia 2022 roku.
Chwilę później 7 października 2022 roku Katarzyna Cichopek potwierdziła swój związek z Maciejem Kurzajewskim.
Marcin Hakiel przez dłuższy czas pozostawał singlem…
Jednak później tancerz poznał miłość swojego życia — Dominikę Serowską.
Marcin Hakiel zaręczył się z Dominiką Serowską w lutym 2024 roku.
Później na świat przyszedł ich wspólny syn — Romeo, który urodził się 4 grudnia 2024 roku.
