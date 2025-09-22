Za nami drugi odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy jak zwykle dostarczyli masę emocji i zapewnili niezwykłe widowisko. Tym razem uwagę widzów przykuła również dość mocna wymiana zdań pomiędzy Tomaszem Karolakiem a Rafałem Maserakiem.

Rafał Maserak gorzko o tańcu Tomasza Karolaka

14 września 2025 roku wystartowała 17. edycja „Tańca z gwiazdami”. Wtedy też po raz pierwszy zobaczyliśmy na parkiecie 11 par. Warto wspomnieć, że ten sezon jest o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszego sezonu Polsatowego show.

Z okazji tak okrągłego jubileuszu produkcja zapewniła mocne nazwiska a wśród uczestników, znaleźli się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

Tomasz Karolak i jego taneczna partnerka Izabela Skierska już ostatnio porwali publiczność swoim zabawnym występem. Para wówczas zaprezentowała cha-chę do utworu „King Bruce Lee karate mistrz”, która rozbawiła wszystkich do łez. Tym razem aktor pokazał się z zupełnie innej strony, prezentując dostojnego walca wiedeńskiego. Za występ Karol otrzymał gromkie brawa, jednak jurorzy byli dla niego nieco mnie przychylni.

Tym razem o mocną krytykę pokusił się Rafał Maserak, który po tańcu aktora nagle do niego wypalił:

Ale jaja! Najfajniejszy to był ukłon twój na koniec.

Na co Karolak bez zastanowienia odgryzł mu się, mówiąc: „Wiedziałem, że w Twoją inteligencję trafię”.

Maserak pociągnął dalej tą dość niezręczną rozmowę i powiedział: