Maserak dopiekł Tomaszowi Karolakowi po występie w „TzG”: „Najfajniejszy to był ukłon na koniec”
Aktor po gorzkich słowach jurora nieźle się odgryzł!
Za nami drugi odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy jak zwykle dostarczyli masę emocji i zapewnili niezwykłe widowisko. Tym razem uwagę widzów przykuła również dość mocna wymiana zdań pomiędzy Tomaszem Karolakiem a Rafałem Maserakiem.
Rafał Maserak gorzko o tańcu Tomasza Karolaka
14 września 2025 roku wystartowała 17. edycja „Tańca z gwiazdami”. Wtedy też po raz pierwszy zobaczyliśmy na parkiecie 11 par. Warto wspomnieć, że ten sezon jest o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszego sezonu Polsatowego show.
Z okazji tak okrągłego jubileuszu produkcja zapewniła mocne nazwiska a wśród uczestników, znaleźli się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.
Tomasz Karolak i jego taneczna partnerka Izabela Skierska już ostatnio porwali publiczność swoim zabawnym występem. Para wówczas zaprezentowała cha-chę do utworu „King Bruce Lee karate mistrz”, która rozbawiła wszystkich do łez. Tym razem aktor pokazał się z zupełnie innej strony, prezentując dostojnego walca wiedeńskiego. Za występ Karol otrzymał gromkie brawa, jednak jurorzy byli dla niego nieco mnie przychylni.
Tym razem o mocną krytykę pokusił się Rafał Maserak, który po tańcu aktora nagle do niego wypalił:
Ale jaja! Najfajniejszy to był ukłon twój na koniec.
Na co Karolak bez zastanowienia odgryzł mu się, mówiąc: „Wiedziałem, że w Twoją inteligencję trafię”.
Maserak pociągnął dalej tą dość niezręczną rozmowę i powiedział:
Trafiłeś idealnie w moje gusta. Powiem tak, że jeszcze musisz dużo się nauczyć od Izabeli, jeżeli chodzi o męskie ruchy zdecydowanie – odpowiedział juror.
Jak już jesteśmy przy jubileuszowych wspomnieniach | 22 września 2025
to do tego samego utworu co Tomasz i Iza walca angielskiego w TzG 3 tańczyli Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska. To był bardzo ładny walc, którego pamiętam do dziś. Nawet jeden kadr z niego był w tym odcinku we wspominkach. Tyle tylko, że wtedy ten utwór był zaśpiewany w oryginale po angielsku. A teraz to było jakieś trochę dziwne polskie tłumaczenie. Szkoda.