Oni nigdy się NIE UGIĘLI i nie przyjęli zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!

Wiele gwiazd odmówiło udziału w tanecznym formacie...

Doda Małgorzata Kożuchowska Taniec Z Gwiazdami
/ 15.09.2025 /
EmEl
Doda, fot. AKPA.

Doda od lat konsekwentnie odmawia udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

Mimo że często gości na widowni, to nie chce zatańczyć w kultowym programie.

Wokalistka tłumaczy swoją niechęć poważnymi problemami związanymi z kręgosłupem. Mówiła też w jednym z wywiadów, że tańczyć w parze potrafi tylko z jedynym, ukochanym mężczyzną… 

Małgorzata Kożuchowska, fot. AKPA.

Małgorzata Kożuchowska także jeszcze nie zatańczyła w programie „Taniec z Gwiazdami”.

Mimo że jej przyjaciółka — Agata Kulesza wygrała taneczne show i zachęcała ją do udziału, to ta od lat odmawia produkcji.

Może udział Tomasza Karolaka, czyli jej aktorskiego partnera w serialu „Rodzinka.pl” zmieni jej podejście do sprawy…

Michał Czernecki, fot. AKPA.

Michał Czernecki miał wystąpić w jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Aktor był już gotowy na siermiężne treningi. 

Niestety, ale tuż przed rozpoczęciem nabawił się poważnej kontuzji, która uniemożliwiła mu udział w show.

Kto wie, może pojawi się w przyszłej edycji? 

Kayah, fot. AKPA.

Kayah od samego powstania „Tańca z Gwiazdami” chętnie gościła jako wokalistka i urozmaicała występy tancerzy.

Sama jednak nigdy nie zdecydowała się na udział w „Tańcu z Gwiazdami”.

Niestety, ale nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie… 

Michał Żebrowski, fot. AKPA.

Michał Żebrowski nie jest fanem tańczenia na wizji. Aktor wielokrotnie odmawiał udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. 

Artysta w jednym z  wywiadów wyznał, że kocha tańczyć, ale tylko w prywatnych sytuacjach.

Nie śpieszy mu się do udziału w show Polsatu… 

Maryla Rodowicz, fot. AKPA.

Maryla Rodowicz z kolei chętnie pojawia się na scenie i podczas finałów programu „Taniec z Gwiazdami”.

Niestety, ale 79-latka nigdy nie wystąpiła jako uczestniczka „Tańca z Gwiazdami” i pewnie w najbliższym czasie to się nie wydarzy…

Blanka Lipińska, fot. AKPA.

Blanka Lipińska uwielbia oglądać program „Taniec z Gwiazdami”.

Autorka erotyków jednak z powodu problemów z kręgosłupem nie może sobie pozwolić na udział w tanecznym show…

Natalia Kukulska, fot. AKPA.

Natalia Kukulska także nigdy nie pojawiła się w „Tańcu z Gwiazdami”. Konsekwentnie od lat unika blasków fleszy i nie pojawia się w programie tanecznym.

Produkcja jednak liczy na to, że kiedyś uda się ją namówić do udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

Hanna Lis, fot. AKPA.

Hanna Lis także nigdy nie zatańczyła w „Tańcu z Gwiazdami”.

Zrobiła to za to, jej była koleżanka ze studiów — Kinga Rusin.

Dziennikarka po rozwodzie z Tomaszem Lisem na nowo odkryła kobiecość na parkiecie. Widzowie pokochali Kingę Rusin w nowej odsłonie! 

Izabela Trojanowska, fot. AKPA. źródło AKPA

Izabela Trojanowska także zamknęła rozdział związany z „Tańcem z Gwiazdami”.

Wokalistka rozmawiała z produkcją show, ale niestety nie doszła z nimi do porozumienia w kwestiach finansowych.

Cvb | 16 września 2025 Odpowiedz

Rabczewska nie pójdzie, bo jest drewnem i nie zniosłaby ani krytyki jurorów, ani nabijającej się z niej publiczności.

Anonim | 16 września 2025 Odpowiedz

Laura | 16 września 2025 Odpowiedz

W Tańcu z gwiazdami, jak sama nazwa wskazuje, powinny brać udział gwiazdy. Podczas gdy aktualnie mam wrażenie, że bardziej znanymi postaciami są niektórzy tancerze, a nie same „gwiazdy”. Większość osób wymienionych w tym artykule można nazwać gwiazdami, np. Kożuchowska czy Kayah albo Żebrowski. Nie piszcie już natomiast o Dodzie, bo jest ona tylko żałosną patusiarą, która powinna siedzieć w więzieniu. Może nikt jej nigdy tam nawet nie zapraszał, a ona rozsiewa na ten temat fake newsy, że podnieść swój „prestiż”. 0 x 0 = 0, więc i tak nic to nie zmieni.

Marcin | 16 września 2025 Odpowiedz

A był taki czas, żeby nie miał wolnego? Jej stroje to chyba jakieś współprace ze straganami na bazarze w Ciechanowie.

xoxo | 16 września 2025 Odpowiedz

prdlisz. świetnie wygląda, a ty g*wno o niej wiesz.

