Oni nigdy się NIE UGIĘLI i nie przyjęli zaproszenia do „Tańca z Gwiazdami”. Kożuchowska i Doda to dopiero początek!

Oni nie zatańczyli w "Tańcu z Gwiazdami"

Doda od lat konsekwentnie odmawia udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.

Mimo że często gości na widowni, to nie chce zatańczyć w kultowym programie.

Wokalistka tłumaczy swoją niechęć poważnymi problemami związanymi z kręgosłupem. Mówiła też w jednym z wywiadów, że tańczyć w parze potrafi tylko z jedynym, ukochanym mężczyzną…