Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)

Ich przyjaźń trwa już ponad dekadę.

/ 24.08.2025 /
IG/annalewandowska

Przyjaźń Anny Lewandowskiej i Pauliny Krupińskiej trwa już od ponad dekady, a obie gwiazdy nie ukrywają, że łączy je wyjątkowa więź. Choć często spotykają się zawodowo czy podczas rodzinnych wyjazdów, tym razem postanowiły wspólnie spędzić czas w Barcelonie.

Paulina Krupińska w jednym z wywiadów zdradziła niedawno, że poznała żonę Roberta Lewandowskiego dwanaście lat temu. Od tamtej chwili ich znajomość stopniowo przeradzała się w bliską relację, która dziś przypomina siostrzaną więź.

Teraz Paulina wybrała się do Barcelony by spędzić wakacyjne chwile z Anną Lewandowską. Nie zapomniały opublikować wspólnych zdjęć na Instagramie.

„Z moją siostrą” – napisała pod jednym ze zdjęć na Instagramie Anna Lewandowska.

Podczas ostatniego spotkania panie nie tylko odwiedziły Muzeum FC Barcelony, gdzie towarzyszyły im dzieci, lecz także znalazły chwilę na tzw. „randkę”. Z pewnością był to dla nich wspaniały czas.

