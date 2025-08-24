Paulina Krupińska odpoczywa w Barcelonie z Anną Lewandowską! Zafundowały sobie wspólną „randkę” (FOTO)
Ich przyjaźń trwa już ponad dekadę.
Przyjaźń Anny Lewandowskiej i Pauliny Krupińskiej trwa już od ponad dekady, a obie gwiazdy nie ukrywają, że łączy je wyjątkowa więź. Choć często spotykają się zawodowo czy podczas rodzinnych wyjazdów, tym razem postanowiły wspólnie spędzić czas w Barcelonie.
Paulina Krupińska w jednym z wywiadów zdradziła niedawno, że poznała żonę Roberta Lewandowskiego dwanaście lat temu. Od tamtej chwili ich znajomość stopniowo przeradzała się w bliską relację, która dziś przypomina siostrzaną więź.
Teraz Paulina wybrała się do Barcelony by spędzić wakacyjne chwile z Anną Lewandowską. Nie zapomniały opublikować wspólnych zdjęć na Instagramie.
„Z moją siostrą” – napisała pod jednym ze zdjęć na Instagramie Anna Lewandowska.
Podczas ostatniego spotkania panie nie tylko odwiedziły Muzeum FC Barcelony, gdzie towarzyszyły im dzieci, lecz także znalazły chwilę na tzw. „randkę”. Z pewnością był to dla nich wspaniały czas.
Kobieta | 24 sierpnia 2025
Krupinska ma we krwi wchodzenie w d..pe kolezankom z kasa!!