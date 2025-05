Rodziny Lewandowskich i Szczęsnych znów w komplecie. 6-letni Liam zrobił prawdziwą furorę na boisku! (WIDEO)

Lewandowscy i Szczęśni świętują zwycięstwo!

Marina była za to bardziej wylewna i poza serią rodzinnych ujęć zdobyła się na wzruszający wpis, który skierowała do swojego męża. Celebrytka nie kryje dumy i wyznaje, że to zwycięstwo było ich wspólnym marzeniem.

„Jesteśmy tak niesamowicie dumni z Ciebie! Kiedy ogłosiłeś koniec kariery, coś we mnie nie pozwalało w to uwierzyć… W głębi serca czułam, że to jeszcze nie czas, że to nie może być koniec. Gdy tylko pojawiła się ta szansa, wiedziałam – jeśli wrócisz, to tylko po coś wielkiego. Po coś, co ma znaczenie. Po zwycięstwo. 🏆🏆🏆 Wierzyłam w Ciebie i wiedziałam, że to się uda. Spełniłeś nasze marzenia, moje marzenie. Kocham Cię” – pisała Marina na Instagramie.