Plejada gwiazd w „Halo Tu Polsat”! W nowej fryzurze Ilona Ostrowska, Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska (FOTO)

Natasza Urbańska

Musical obchodzi swoje 35-lecie, a para jest już 17 lat po ślubie.

„Film da nam możliwość zapisania najlepszych wykonań raz na zawsze. Wydaje mi się, że to jest naturalna droga tego, co musi się wydarzyć. W związku z jubileuszem chcemy zrobić dokument i serial o powstawaniu musicalu. Niezwykła historia o tym jak w czasach transformacji ustrojowej, smutnej, szarej polskiej rzeczywistości nagle dzieje się coś takiego. Serial będzie także o ludziach, którzy szukali swojej szansy. Będzie miał on osiem odcinków” – powiedział Janusz Józefowicz.