,,Prawie wybił mi bark” – tak zaczęła się historia Artura Boruca i Sary! Dziś sportowiec świętuje urodziny

Tak zaczęła się historia Artura Boruca i Sary!

Miłość od pierwszego uderzenia? W przypadku Artura Boruca i jego żony Sary można to niemal brać dosłownie. Para poznała się w dość nietypowych okolicznościach, które na pierwszy rzut oka wcale nie zwiastowały romantycznej historii. Dziś są małżeństwem z wieloletnim stażem i wspólnie wychowują dzieci. A my, z okazji urodzin byłego bramkarza reprezentacji Polski, przypominamy, jak to się wszystko zaczęło!



