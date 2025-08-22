Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA
Jej dom to połączenie luksusu z pazurem!
Maria Sadowska od 2019 roku budowała swój wielki dom marzeń na Suwalszczyźnie.
Wokalistka marzyła, żeby stworzyć otwartą przestrzeń dla artystów, rzeźbiarzy i twórców.
Maria Sadowska w końcu pochwaliła się pięknym, drewnianym domem na Suwalszczyźnie.
Drewniana chata świetnie koresponduje z lasem i zieloną przestrzenią wokół.
Maria Sadowska, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, to chciała połączyć złote dodatkami z drewniano-nowoczesnymi meblami.
Całość prezentuje się bosko i jest utrzymana w stylu artystki.
Wielki dom z zewnątrz prezentuje się imponująco.
Uwagę zwraca również natura, która jest nieodłącznym elementem całego krajobrazu.
Maria Sadowska, gdy tylko ma wolną chwilę, to spędza ją w nowoczesnej kuchni.
Reżyserka połączyła w niej marmurowy blat z ciekawymi drewnianymi dodatkami i pastelowymi kolorami. Całość dzięki temu zyskała przytulny charakter.
To nie koniec. Artystka zadbała też o elementy dekoracyjne całej przestrzeni.
Świeże kwiaty w połączeniu z prostym szklanym wazonem i złotą lampką tworzy duet idealny.
Wielkie okno w kuchni z widokiem na las daje Marii Sadowskiej ukojenie w chwilach pełnych stresu i braku harmonii.
To tutaj Maria Sadowska ładuje baterie i odpoczywa od zgiełku miasta.
Tak wygląda kuchnia Marii Sadowskiej.
Trzeba przyznać, że wokalistka i reżyserka filmowa urządziła się ze smakiem i wyczuciem stylu.
On | 22 sierpnia 2025
To chyb tylko kuchnia🤷♀️🤷♀️Zastanawiam sie KTO PISZE TAKIE BUDURY!!!!!!! – Dom???????????????????Oj dyletanci…….