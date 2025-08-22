times-dark
Kozaczek
Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA

Jej dom to połączenie luksusu z pazurem!

/ 22.08.2025 /
EmEl
Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

1 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Maria Sadowska od 2019 roku budowała swój wielki dom marzeń na Suwalszczyźnie. 

Wokalistka marzyła, żeby stworzyć otwartą przestrzeń dla artystów, rzeźbiarzy i twórców.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

2 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Maria Sadowska w końcu pochwaliła się pięknym, drewnianym domem na Suwalszczyźnie. 

Drewniana chata świetnie koresponduje z lasem i zieloną przestrzenią wokół.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

3 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Maria Sadowska, jeżeli chodzi o wystrój wnętrz, to chciała połączyć złote dodatkami z drewniano-nowoczesnymi meblami.

Całość prezentuje się bosko i jest utrzymana w stylu artystki.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

4 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Wielki dom z zewnątrz prezentuje się imponująco. 

Uwagę zwraca również natura, która jest nieodłącznym elementem całego krajobrazu.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

5 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Maria Sadowska, gdy tylko ma wolną chwilę, to spędza ją w nowoczesnej kuchni. 

Reżyserka połączyła w niej marmurowy blat z ciekawymi drewnianymi dodatkami i pastelowymi kolorami. Całość dzięki temu zyskała przytulny charakter.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

6 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

To nie koniec. Artystka zadbała też o elementy dekoracyjne całej przestrzeni. 

Świeże kwiaty w połączeniu z prostym szklanym wazonem i złotą lampką tworzy duet idealny.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

7 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Wielkie okno w kuchni z widokiem na las daje Marii Sadowskiej ukojenie w chwilach pełnych stresu i braku harmonii. 

To tutaj Maria Sadowska ładuje baterie i odpoczywa od zgiełku miasta.

Maria Sadowska dom, fot. Instagram.

8 / 8

Tak wygląda dom Marii Sadowskiej

Tak wygląda kuchnia Marii Sadowskiej.

Trzeba przyznać, że wokalistka i reżyserka filmowa urządziła się ze smakiem i wyczuciem stylu.

On | 22 sierpnia 2025 Odpowiedz

To chyb tylko kuchnia🤷‍♀️🤷‍♀️Zastanawiam sie KTO PISZE TAKIE BUDURY!!!!!!! – Dom???????????????????Oj dyletanci…….

