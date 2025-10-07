Do mediów dotarły właśnie radosne wieści. Jak podaje jeden z tabloidów, Daria Zawiałow i jej chłopak Mateusz Dziekoński zaręczyli się. Czyżby po rozpadzie małżeństwa artystka wreszcie odnalazła miłość na całe życie?

Daria Zawiałow to znana polska piosenkarka i autorka tekstów, która od lat karierę na polskiej scenie muzycznej. Wokalista wybiła się dzięki udziałowi w konkursach i programach muzycznych, m.in. wygrywając w 2009 roku „Szansę na sukces” czy docierając do finału „X Factora” w 2014 roku. Przełomowym momentem w jej karierze okazał się występ na KFPP w Opolu, który zapewnił jej obecność w radiu i na festiwalach.

Daria, choć doskonale jest znana na polskim rynku muzycznym, to nie każdy wie, jak wygląda jej życie prywatne. Warto wspomnieć, że w wieku 24 lat artystka poślubiła Tomasza Kaczmarka, którego poznała na planie „X-Factora”. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało, a w lipcu 2021 r. piosenkarka ujawniła, że jest singielką.

Nie planowałam wzięcia ślubu w tak młodym wieku. Po prostu poznałam Tomka, który był i nadal jest młody duchem. Odpowiada mi to, bo wciąż czuję, że całe życie przed nami. Przede wszystkim jesteśmy kumplami. Mogę się z nim śmiać i przetańczyć całą noc, po prostu konie kraść. Trochę oszaleliśmy na swoim punkcie i uznaliśmy, że weźmiemy ślub. Nie było ciśnienia, to przyszło naturalnie. Nie żałuję – mówiła w wywiadzie dla K Maga.

Daria po nie udanym małżeństwie spotykała się również z Piotrem Rubikiem „Rubensem”, jednak i ta relacja była niewypałem. W końcu artystka związała się z Mateusza Dziekońskim, czyli cenionym operatorem i fotografem. Artysta choć nie jest aż tak znany jak Daria, ale ma na swoim koncie wiele stworzonych teledysków, w tym również klipy swojej partnerki.

Jak donosi teraz portal „Pudelek” Daria i Mateusz zaręczyli się. Wspaniałą nowiną zdążyli się już podzielić z najbliższymi. Para będzie miała okazję teraz skupić się na sobie, bo artystka robi sobie przerwę od muzyki, a na scenę ma wrócić dopiero w 2027 roku.