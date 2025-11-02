Ponad trzy miesiące temu do mediów dotarła przykra informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Ikona sceny kabaretowej mimo woli walki przegrała walkę ze straszliwą chorobą nowotworową. Teraz przypominamy zaskakujące słowa Szymona Majewskiego z pogrzebu, który uznał, że artystka dała mu znak po śmierci.

Joanna Kołaczkowska dała znak Szymonowi Majewskiemu?

Joanna Kołaczkowska była jedną z najpopularniejszych komiczek i aktorek teatralnych w Polsce. Zana była przede wszystkim z kabaretu „Hrabi”, z którym była związana od 2002 roku. Zanim jednak trafiła tutaj, to w latach 80. należała do grupy „Drugi garnitur”, a przez kolejne 10 lat była aktorką kabaretu „Potem”.

Wiosną tego roku zdiagnozowano u artystki ciężką odmianę nowotworu, jaką był rak mózgu. Aktorka niestety przegrała walkę ze straszliwą chorobą i odeszła w nocy z 16 na 17 lipca. Informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła całą polską. Choć do samego końca wszyscy mieli nadzieję, że uda się jej wyzdrowieć, niestety los okazał się okrutny.

Pogrzeb kabaretowej gwiazdy odbył się natomiast 28 lipca 2025 roku w kościele Karola Boromeusza na Powązkach. Następnie odbyła się jeszcze jedna, świecka uroczystość w sali „Powązki Wojskowe”, a następnie żałobnicy udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, gdzie spoczęła artystka. Na uroczystościach głos zabrał m.in. Szymon Majewski, przyjaciel i kolega z pracy, gdzie razem nagrywali podcast „Mówi się”. Jego przemówienie poruszyło wówczas wszystkich:

Ostatnio dużo jeżdżę po mieście. Widocznie muszę jakoś to rozjeździć, że Ciebie nie ma. Zdarzyło mi się dwa razy skręcić pod Twój dom. Jakbyś dalej tam była. Wchodzę. Robisz mi kawę, tę, którą umiesz najlepiej. Omawiamy życie bolesne, a potem pytasz: „To co, idziemy nagrywać?” I idziemy. Stefan wskakuje Ci na kolana, ty włączasz mikrofon i mówisz: „Cześć, Szymon”. „Cześć, Asia”. Tak przez cztery lata. Ponad 200 odcinków – mówił Majewski na pogrzebie.

Dziennikarz dziękował także aktorce za śmiech, za przyjaźń oraz za to, że była obecna w jego życiu: „Asiu, ostatnio tak bardzo cię nie ma, że cię jest jakoś strasznie dużo. To jest jakiś paradoks. Cała Asia”.

Majewski podczas swojej wzruszającej przemowy ujawnił również swój sen, który miał niedługo po jej śmierci. Czyżby Joanna Kołaczkowska dała znak Szymonowi Majewskiemu?