Paris Hilton to jedna z najpopularniejszych gwiazd muzycznych, która od lat robi światową karierę. Piosenkarkę jakiś czas temu dotknęły panujące w Los Angeles pożary, w skutek których utraciła swój dom w Malibu. Teraz Hilton pochwaliła się w social mediach nową nieruchomością, której bogactwo wręcz przyprawia o zawrót głowy.

Paris Hilton po pożarze swojej posiadłości w Malibu kupiła sobie PAŁAC za 63 mln $

Paris Hilton pokazała nową posiadłość. Poprzedni dom straciła w pożarze

Paris Hilton to jedna z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarek, aktorek i modelek. Gwiazda kilka miesięcy temu straciła swoje lokum, które zabrał ognisty żywioł.

Warto dodać, że pożary, które dotknęły rejon Pacific Palisades i okolice Santa Monica do Malibu, skutkowały masową ewakuacją i zniszczyły ponad 1000 budynków, w tym rezydencje celebrytów. Poza Hilton swoje dobytki stracili również m.in.: Billy Crystal, Anthony Hopkins, Jeff Bridges czy Adam Brody.

Dom Paris Hilton w Los Angeles doszczętnie spłonął. To nagranie łamie serce! (WIDEO)

Piosenkarka długo nie opłakiwała swojej straty i jakiś czas temu zdecydowała się na kupno nowej posiadłości. Hilton została właścicielką mini pałacu w Beverly Hills za 63 mln $.

Tym razem gwiazda poszła na całość i zainwestowała w prawdziwe królestwo, które zawiera m.in: 20 łazienek, 12 sypialni, boisko sportowe, pole golfowe, wielki ogród, 2-piętrową bibliotekę, piwnice na wino i cygara, basen, wodospady i inne udogodnienia.

Los Angeles w ogniu. Gwiazdy tracą swoje posiadłości. Lista jest baaardzo długa! (ZDJĘCIA)

Teraz Paris Hilton pochwaliła się swoją bajeczną posiadłością i opublikowała na TikToku nowe wideo. Na filmiku widać, że centralną atrakcją i wizualnym dodatkiem jest duża zjeżdżalnia i wodospad, który prowadzi do basenu. W kolejnym nagraniu gwiazda uchyliła również rąbka tajemnicy i pokazała, że na podwórku znajdują się również kolorowe dmuchańce dla dzieci oraz strefa grillowa. Nic tylko pozazdrościć!