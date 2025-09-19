Doda w ostatnim czasie ma wiele powodów do dumy. Jej koncerty i twórczość wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, a teraz piosenkarka stała się inspiracją dzieł Julii Woronowicz w cyklu obrazów. Podczas otwarcia wystawy poświęconej wokalistce Doda udzieliła nam szczerego wywiadu m.in. podzieliła się z nami swoim wielkim marzeniem, które lada moment planuje zrealizować.

Doda, czyli Dorota Rabczewska to jedna z najbardziej znanych artystek w Polsce, która dorobiła się statusu ikony muzycznej. Zainteresowanie jej twórczością oraz życiem osobistym nie słabnie od lat, a artystka nie może narzekać na podziw i sławę.

Teraz w rozmowie z Kozaczkiem piosenkarka ujawniła kulisy zakupu nowej nieruchomości. Jak się okazuje, Doda marzy o własnej nieruchomości za granicą, np. w Hiszpanii.

Zawsze to było moim wielkim marzeniem od dziecka. Zresztą ja w ogóle nie mam potrzeby zazdrości, nie umiem zazdrościć, nie umiem tej emocji w sobie wydobyć. Jeżeli ktoś coś ma co ja bym chciała to u mnie albo rodzi się motywacja, żeby na to zapracować, albo żeby wymyślić, żeby to mieć lub takie poczucie gratulacji, że wow to musiało dużo kosztować, albo to musiała być ciężka praca – powiedziała nam Doda.

Artysta twierdzi, że wiele jej znajomych może pochwalić się już takim zakupem, a ona sama ma motywację do pracy, aby kupić swój upragniony dom. Co więcej, mówi nam, że to marzenie już wkrótce zostanie zrealizowane.

Widząc, że większość moim znajomych, kolegów i koleżanek z branży ma już takie domy zagraniczne, to sobie myślę excuse me. Dlaczego ja jeszcze nie mam? I to jest dobry wentyl, żeby odpocząć, żeby się zresetować, żeby uciec od tego show-biznesu, więc myślę o tym i myślę, że to stanie się już niedługo – wyznała artystka.

Zakup zagranicznego azylu to jedno, ale piosenkarka ma swoje wymagania. Jak się okazuje, priorytetową kwestią w zakupie takiej posiadłości jest dla niej widok z wodą, który nie tylko robi efekt wizualny, ale to ją bardzo uspokaja.

Jestem wybredna, więc jeszcze trwają te wybory. Dla mnie widok jest najważniejszy. Ja muszę widzieć wodę. Mnie woda koi, uspokaja i w ogóle w przeciw wadze do mojego alter ego, które widzicie w mediach ja prywatnie bardzo dążę do spokoju – podsumowała artystka.

