Patrycja Sołtysik, to żona znanego dziennikarza Andrzeja Sołtysika. Miesiąc temu wraz ze swoją rodziną uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Teraz kobieta sięgnęła pamięcią wstecz do tego dramatycznego zdarzenia i opowiedziała, jak się teraz czuje.

Patrycja Sołtysik wspomina wypadek samochodowy i mówi o swoim stanie

Patrycja Sołtysik zyskała popularność za sprawą swojego 20 lat starszego męża, Andrzeja Sołtysika, który jest znanym i lubianym dziennikarzem. Para od 2015 roku jest małżeństwem, a międzyczasie doczekali się dwóch pociech: Stasia i Antosi.

Miesiąc temu w życiu Patrycji doszło do dramatycznego wypadku samochodowego. Kobieta i jej rodzina ledwo uszli z życiem, na szczęście nikomu nic się poważnego nie stało. Wszystko działo się na drodze ekspresowej S6 w okolicach Kołobrzegu, kiedy to Patrycja podróżowała z rodziną i nagle z niewyjaśnionych przyczyn ich podróż przerwała kobieta jadąca pod prąd.

Teraz Sołtyisk zdobyła się na szczery wpis w sieci, gdzie wspomina tamten moment. Kobieta wyznała, że do dziś dochodzi do siebie i walczy z traumą.

Miesiąc od dnia, w którym poznałam okrutny smak uczucia i świadomości jak życie jest kruche, jak w kilka sekund może wszystko się zmienić, skończyć… Nie dzielę życia na przed i po wypadku, ale wiem, że z tym wypadkiem już zawsze będę żyć. Na razie wracamy ( z różnym skutkiem) do normalności, do życia. Jednocześnie sięgnęliśmy po fachową pomoc, bo tym razem żadna mniejsza lub większa głowa nie ma mocy poradzić sobie z traumą sama – zaczęła Sołtysik na Instagramie.

Patrycja wyznała, że odebrała już swój samochód z wypadku i z jednej strony widok pojazdu przyprawia ją o dreszcze, a z drugiej strony jak sama mówiła, to dzięki wielkości i marce samochodu są cali. Przy okazji Sołtyisk wyznała, że jest wieloletnią klientką swojej firmy pojazdu, a nawet ambasadorką.