Paulina Smaszcz podzieliła się właśnie w social mediach swoim szczęściem. Dziennikarka stała się właścicielką nowego i wymarzonego pojazdu, który otrzymała we współpracy z jednym z salonów samochodowych. Nie da się ukryć, że ta fura robi wrażenie!

Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, trenerka rozwoju osobistego, coach oraz autorka wielu książek. Od lat aktywnie działa w social mediach, a popularność zdobyła dzięki dzieleniu się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. Szerszej publiczności dała się również poznać w programie „Królowa przetrwania”.

Jej nazwisko od miesięcy budzi zainteresowanie mediów i internautów, a wszystko przez jej głośny rozpad małżeństwa oraz medialną i sądową przepychankę z Maciejem Kurzajewskim. Choć od ich rozwodu minęło już 5 lat, wciąż nie brakuje między nimi zgrzytów, które są szeroko komentowane.

Odchodząc od tematów życia prywatnego, tym razem Paulina Smaszcz podzieliła się swoim wielkim szczęściem. „Kobieta petrada” właśnie spełniła swoje marzenie, tym samym stając się właścicielką nowiutkiego pojazdu BYD, który nabyła we współpracy z marką.

Jeżeli myślicie, że nie spełniają się marzenia kobiet po 50, to się bardzo mylicie. Oczywiście, że się spełniają. To jest po prostu jeden mały krok w głowie, żeby ułożyć sobie, czego od życia chcesz, czego pragniesz. Dzisiaj spełnia się moje marzenie. Wsiadam do samochodu BYD (…). Mam nadzieję, że kolor wam się podoba tak jak mi. Uwielbiam takie delikatne, kobiece kolory – mówiła zadowolona Paulina Smaszcz.