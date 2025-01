Ostatni odcinek programu „Królowe Przetrwania” (S02E04), wyemitowany 27 stycznia 2025 roku, wzbudził niemałe emocje. Tym razem uczestniczki stanęły przed wyzwaniem intelektualnym w formie quizu z wiedzy ogólnej, który łączył elementy rywalizacji i… zaskakujących konsekwencji.

Królowe Przetrwania” to program, w którym dwie rywalizujące drużyny zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami, aby udowodnić, która z nich lepiej radzi sobie w ekstremalnych warunkach. W odcinku sprzed tygodnia do rywalizacji dołączyły dwie nowe uczestniczki – Paulina Smaszcz oraz Agnieszka Kaczorowska, co znacząco wpłynęło na dynamikę grup i wzrost napięcia w programie.

Zasady quizu, któremu zostały poddane uczestniczki, były proste, ale wzbudziły ogromne emocje. Dwie rywalki stawały naprzeciw siebie, a ich zadaniem było udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie w jak najkrótszym czasie. Jeśli jedna z nich odpowiedziała błędnie lub za późno, druga miała możliwość oblania jej błotem, co dodatkowo podgrzewało atmosferę i motywowało do szybkiego myślenia.

Pytania, choć z pozoru łatwe, sprawiły uczestniczkom sporo trudności. Natalia „Natsu” Karczmarczyk stwierdziła, że głównym składnikiem risotto jest makaron, wywołując tym śmiech nie tylko wśród widzów, ale także u Agnieszki Kaczorowskiej. Ola Ciupa i Magdalena Stępień miały problem z odpowiedzią na pytanie o stolicę Afryki, co zakończyło się oblaniem błotem jednej z nich. Przy pytaniu o to, na jakie pytania odpowiada celownik, Magdalena również nie potrafiła podać poprawnej odpowiedzi, co ponownie wywołało frustrację i złośliwe uwagi. Z kolei Agnieszka Kotońska stwierdziła, że Sagrada Familia znajduje się we Włoszech, a „Natsu” Karczmarczyk z uśmiechem odpowiedziała, że Węgry leżą nad Morzem Bawarskim, dodając: „Przepraszam, jestem tylko influencerką”.

Wśród pytań, które pojawiły się w odcinku, były zarówno te związane z kuchnią, geografią, jak i językiem polskim.

Czwarty odcinek drugiego sezonu „Królowych Przetrwania” przyniósł intelektualne wyzwanie dla uczestniczek. Pytania, choć z pozoru proste, sprawiły wiele trudności, co szybko stało się źródłem złośliwych komentarzy ze strony Agnieszki Kaczorowskiej. Jej reakcje wzbudziły kontrowersje, zwłaszcza w relacji z Olą Tomalą, która po oblaniu błotem przez drużynę przeciwną próbowała odpowiedzieć na pytanie o crème brûlée. Kaczorowska skomentowała to słowami: „Na szczęście nie trzeba było podawać przepisu”, wywołując śmiech u innych uczestniczek.

Nie była to jednak jedyna sytuacja, która przyciągnęła uwagę widzów. Ola Tomala, która znała Agnieszkę z turniejów tanecznych, ujawniła w rozmowie, że ich znajomość została całkowicie zignorowana przez Kaczorowską, gdy ta dołączyła do programu.

Sama Kaczorowska, zapytana o Olę, skomentowała: „Kim jest Ola Tomala? Po prostu jej nie pamiętam. No ale… ona już chyba dawno nie tańczy”.

Podczas quizu Kaczorowska nie tylko kpiła z błędów innych, ale także próbowała podpowiadać swojej drużynie. Przy pytaniu o datę wybuchu Powstania Warszawskiego próbowała podpowiedzieć, wykorzystując… gesty i ruchy taneczne. Zachowanie Agnieszki szybko zwróciło uwagę przeciwniczek. „Innym zwracasz uwagę, a sama sugerujesz odpowiedź” – skomentowała jedna z uczestniczek.

Reakcje drużyny Power Angels – rywalizującej z ekipą Kaczorowskiej – były wyjątkowo ostre.

Bardzo mi się nie podoba, że ona [Agnieszka] się śmieje, kiedy ktoś nie zna odpowiedzi – mówiła jedna z uczestniczek. Inna dodała: „Zaraz się z niej pośmiejemy”.

Zachowanie Agnieszki nie ograniczało się jedynie do quizu. Jej reakcje, w tym śmiech, gdy Ola Tomala została oblana błotem, wywołały niezadowolenie zarówno wśród uczestniczek, jak i widzów programu. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze krytykujące jej sposób rywalizacji i brak szacunku wobec innych.

„Ja jestem daleka od wywoływania konfliktu, aczkolwiek strategia powinna być tutaj na pierwszym miejscu” – tłumaczyła Kaczorowska swoje zachowanie. Jednak widzowie i przeciwniczki z Power Angels wyraźnie nie podzielają jej opinii, uważając, że jej złośliwości wykraczają poza granice fair play.

Czwarty odcinek drugiego sezonu „Królowych Przetrwania” był pełen emocji, ale także napięć i kontrowersji. Agnieszka Kaczorowska, choć wyróżniła się wiedzą i sprytem, znalazła się pod ostrzałem za swoje złośliwe komentarze i zachowanie wobec innych uczestniczek. Czy taka strategia pomoże jej w dalszej rywalizacji, czy może zniechęci do niej zarówno drużynę, jak i widzów? Kolejne odcinki z pewnością pokażą, jak rozwinie się sytuacja.

Zachowanie Agnieszki Kaczorowskiej w programie podzieliło widzów i uczestniczki, stawiając pytania o granice rywalizacji. Jedno jest pewne – „Królowe Przetrwania” zyskują na emocjach, a każdy odcinek przynosi coraz większe napięcia.



