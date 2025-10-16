Karolina Pisarek i Roger Salla przeżywają poważny kryzys małżeński. W szczerej rozmowie modelka zdradziła, jak postawiła sprawę na ostrzu noża przed swoim mężem-milionerem. Czy jej ultimatum przyniosło efekt?

Karolina Pisarek, znana z programu „Top Model”, w rozmowie z Doktor Miłość Asią Bobel zdradziła kulisy małżeńskiego kryzysu, który niemal doprowadził do rozwodu z milionerem Rogerem Sallą. Jej szczere wyznania o postawieniu mężowi ultimatum wstrząsnęły fanami.

,,Ja mówię: czy chcesz się ze mną rozwieść? On powiedział: nie. No to schowaj dumę do kieszeni i się ze mną dogadaj” – tak modelka wspominała moment, w którym ich związek zawisł na włosku. Jak przyznała, rozwód dosłownie wisiał w powietrzu, ale ostatecznie para postanowiła walczyć o małżeństwo.

Pisarek wprost wskazała, gdzie leżał główny problem:

Jeśli nie chcesz iść stroną sądową, to znaczy, że chcesz być ze mną tutaj jeszcze. Więc jeśli chcesz ze mną być, no to naturalną koleją rzeczy jest to, żeby usiąść i ze sobą porozmawiać i sobie to wyjaśnić.

Widzów wywiadu zaniepokoiło zachowanie Rogera Salli, który podczas nagrania zdawał się bagatelizować powagę sytuacji i nawet podśmiewał się z żony. Jednak Pisarek stanęła w obronie męża, tłumacząc, że jego reakcja wynikała z tremy przed kamerami: ,,Mówi, że kiedy byli inni, obcy ludzie i kamera, to on trochę spiął i nie wiedział, jak się zachować”.

Para, która wzięła ślub w 2022 roku w wystawnym pałacu w Łochowie i zamieszkała w willi wartej 5 milionów złotych, od jakiegoś czasu zmaga się z problemami w komunikacji. Plotki o kryzysie w ich związku krążyły od dłuższego czasu, ale dopiero teraz modelka postanowiła przemówić otwarcie.

Czy ultimatum postawione przez Pisarek przyniosło efekt? Czy milioner w końcu „schował dumę do kieszeni” i udało im się naprawić relację? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne – małżeństwo modelki przeżywa jeden z najtrudniejszych momentów od czasu ślubu.