Karty na początku listopada został oskarżony o znęcanie się nad swoją dziewczyną. Wiktoria Cwynar na swoim instastory opisała całą sytuację i opublikowała ich prywatne wiadomości.

Kartky oskarżony o ZNĘCANIE się nad swoją dziewczyną. Tłumaczy, że to on był bity – pokazał SZOKUJĄCE nagranie

Raper na początku milczał. Jednak po kilku dniach oskarżeń kierowanych w jego osobę opublikował oświadczenie na swoich mediach społecznościowych. Pokazał też na instastory filmik, na którym Wiktoria trzyma nóż w reku.

Prawda jest taka, że od kilku miesięcy jestem szantażowany na wielu płaszczyznach. Przez ostatnie półtora roku zostałem wielokrotnie pobity przez Victorię. Wiem, że to może brzmieć śmiesznie i dla wielu niewiarygodnie. Wszystkie te miesiące, kiedy nosiłem „śmieszne plasterki” to efekt tego, co się działo między Nami. Po KAŻDYM teledysku, od Amnesia Haze do Koszmaru Minionego lata, za KAŻDYM razem, kiedy Victoria nie grała w nim głównej roli, po powrocie do domu byłem kopany, uderzany telefonem w głowę (nie wspominając o innych zachowaniach). Po koncertach robiła mi regularne awantury o „robienie sobie zdjęć z fankami”, do tego dołączmy chore pretensje o to, że muszę pracować i agresję za każdym razem, kiedy połączyła lekarstwa z alkoholem (…) – pisał raper.