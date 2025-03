Od jakiego czasu w sieci pojawiły się pewne spekulacje, że 15-letni syn Kourtney Kardashian może być ojcem. Celebrytka nie wytrzymała medialnych plotek i w końcu postanowiła odnieść się do sprawy, wydając oświadczenie na Instagramie.

Kourtney Kardashian o ojcostwie swojego syna

Kourtney Kardashian postanowiła wreszcie odnieść do spekulacji, które od jakiegoś czasu krążą w internecie, na temat jej syna Masona Disicka. W sieci aż roi się od plotek, że jej 15-letni syn jest ojcem. Celebrytka uznała, że musi wkroczyć do akcji dla dobra swojego dziecka i odnieść się do tego wydając oficjalne oświadczenie, choć zazwyczaj tego nie robi.

Rzadko odnoszę się do plotek lub spisków dotyczących mnie lub mojej rodziny, ale to dotyczy mojego dziecka i nie pozwolę komukolwiek myśleć, że te kłamstwa są choć trochę prawdziwe. Bo nie są. Mason nie ma dzieci. Te konta, które podszywają się pod niego, zdecydowanie nim nie są. To jest NIEPRAWDZIWE – napisała Kourtney na Instastories.

Kardashian zaprzecza wszystkim podejrzeniom o to, że jej syn ma niby roczne dziecko. Celebrytka stwierdziła, że wiele kont w mediach społecznościowych podszywa się pod jej syna i rozpowszechniają kłamstwa na jego temat. Na koniec zaapelowała o spokój dla jej rodziny i zaprzestanie dodawania filmików z udziałem jej nieletnich dzieci.