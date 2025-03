Zaczynamy od Kourtney Kardashian, której dom – w porównaniu do pozostałych – wygląda dość… zwyczajnie. Dwupiętrowy, w klasycznym kalifornijskim stylu, z pastelową elewacją i dużymi garażami. Na tle innych rezydencji rodziny wydaje się niemal przytulny. Ale nie dajmy się zwieść – Kourtney wciąż mieszka w jednej z najdroższych dzielnic w LA, a jej wnętrza są równie luksusowe jak te, które widzimy w magazynach wnętrzarskich.

Kardashianki słyną z luksusu, a ich rezydencje to prawdziwe pałace rodem z Hollywood. Ogromne posiadłości, prywatne spa, hektary zieleni… Ale czy każda z nich mieszka w prawdziwej fortecy? Nowe nagranie pokazujące ich domy zaskakuje!

Kylie Jenner i jej inwestycja

Kylie Jenner od lat buduje swoje imperium – i nie chodzi tylko o kosmetyki. Jej nowa posiadłość to istny plac budowy! Willa jest w trakcie wykańczania, ale już teraz widać, że będzie to kolejna rezydencja godna miliarderki. Kylie w 2020 roku nabyła rezydencję w Holmby Hills za 36,5 miliona dolarów.

Ogromny teren, luksusowe materiały i zapewne basen, który mógłby pomieścić całą rodzinę Kardashianów. Fani spekulują, że Kylie buduje sobie dream house, który przyćmi wszystkie inne domy w Hidden Hills.

Dom Kim Kardashian to prawdziwa forteca!

Kim od lat stawia na minimalizm, ale w jej przypadku oznacza to… maksymalistyczny dom! Jej willa wygląda jak nowoczesna twierdza – duży podjazd, masywna brama i ogromne okna. Nie ma tu miejsca na przesadę – wszystko jest dopracowane do granic możliwości, a w środku królują beże, szarości i pustka rodem z galerii sztuki współczesnej.

Kim Kardashian w 2022 roku zakupiła również od Cindy Crawford willę na plaży w Malibu za 70,4 miliona dolarów. Posiadłość ta jest jedną z najdroższych nieruchomości w tym mieście.

Dom matki chrzestnej rodu

Kris Jenner nie zostaje w tyle! Jej posiadłość to elegancja i szyk – klasyczna bryła, stylowe detale i perfekcyjnie przystrzyżona zieleń. Nie ma tu miejsca na przypadek. Matka Kardashianek od lat inwestuje w luksus, a jej dom to dowód na to, że „momager” zawsze dba o najlepszy standard życia.

Kris Jenner wystawiła na sprzedaż swoją posiadłość w Hidden Hills. Dom ten był tłem dla wielu emocjonalnych momentów rodziny Kardashianów i został wyceniony na 13,5 milionów dolarów. ​

Khloé Kardashian

Khloé i Kris mieszkają właściwie po sąsiedzku – ich posiadłości w Hidden Hills niemal się ze sobą łączą. Dom Khloé to nowoczesna rezydencja z ogromnym podjazdem i pięknymi ogrodami. Fani zauważyli, że jej styl jest bardziej surowy niż ten, na który postawiła Kris. Czy to rywalizacja matki i córki?

Kylie Jenner i kolejna willa na liście

Tak, Kylie ma nie jeden, a kilka domów. Jej kolejna rezydencja to ultranowoczesna willa otoczona wysokimi murami. Minimalistyczna bryła, betonowa elewacja i ogromny podjazd sprawiają, że wygląda jak ekskluzywny klub dla VIP-ów.