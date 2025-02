Laura Zawadzka zyskała szeroką rozpoznawalność za sprawą udziału w miłosnym reality show „Love Island. Wyspa Miłości”. Ostatecznie influencerka nie znalazła miłości w programie, ale jakiś czas później związała się z fotografem Maciejem „Magic” Marsem. Para doczekała się córki Zoi.

Niestety, ich relacja nie przetrwała, a influencerka jakiś czas temu w serii nagrań oraz relacji opowiedziała o życiu ze swoim ex-partnerem, który według jej słów miał być toksykiem i narcyzem stosującym wobec niej przemoc. Była uczestniczka przyznała wprost, że była ofiarą przemocy fizycznej oraz psychicznej, a także licznych manipulacji i zdrad ze strony byłego partnera.

Laura Zawadzka opublikowała DOWODY na niewierność Magic Marsa! „15k masz pełen boyfriend experience”

Teraz niespodziewanie Zawadzka wylądowała w szpitalu, skąd odezwała się do fanów publikując zdjęcie ze szpitalnego łóżka z podpisem:

Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Odpoczywam, spędzam czas z moją dziewczyną i naprawiam swoje zdrowie. Dziękuje za wszystkie wiadomości od was – napisała.