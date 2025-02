Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli było jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich miesięcy w polskim show-biznesie. Choć sama tancerka ostatnio unika publicznych komentarzy na temat swojej sytuacji rodzinnej, jej były mąż chętniej dzieli się swoimi przemyśleniami. Okazuje się, że w tym trudnym czasie nie jest sam! Obok niego pojawiła się Klaudia Kardas – pisarka i była partnerka Jacka Kopczyńskiego.

Połączyła ich wspólna przeszłość?

Maciej Pela w ostatnich tygodniach znalazł się w centrum medialnej burzy. Jego rozstanie z Agnieszką Kaczorowską wywołało lawinę spekulacji, szczególnie w kontekście kontrowersji wokół programu Królowa przetrwania. W reality-show, nagrywanym jeszcze przed rozstaniem, tancerka często wspominała o ich relacji w sposób ciepły i pozytywny.

Całą dramę spotęgowała „afera liścikowa”, którą zapoczątkowała Marianna Schreiber. Z jej relacji wynika, że Agnieszka Kaczorowska miała rzekomo flirtować z kimś z produkcji i wymieniać tajemnicze wiadomości za kulisami programu. Choć sama zainteresowana nie skomentowała tych doniesień, internauci nie mają wątpliwości, że sytuacja wokół ich małżeństwa była skomplikowana na długo przed oficjalnym rozstaniem.

Choć Agnieszka unika komentarzy, Pela otwarcie mówi o nowym etapie w swoim życiu. Niedawno zdradził, że przeprowadza się do nowego mieszkania i intensywnie pracuje nad swoją karierą. Co więcej, nie jest już sam! Obok niego pojawiła się osoba, która doskonale go rozumie i daje mu wsparcie. To była partnerka Jacka Kopczyńskiego – Klaudia Kardas.

Znaleźliśmy się w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o związki. Klaudia opowiedziała mi o swoich przejściach, wymieniliśmy doświadczenia. Dajemy sobie wsparcie i możemy na siebie liczyć – przyznał Maciej Pela w rozmowie z Plotkiem.

Klaudia Kardas również nie kryje, że tancerz stał się dla niej kimś wyjątkowym. Wspólne rozmowy, spotkania i podobne przeżycia sprawiły, że ich relacja szybko się zacieśniła.

Pisarka w rozmowie z Plotkiem również zdobyła się na szczere wyznanie: ,,Nie raz przy Maćku płakałam, on jak nikt inny najbardziej mnie rozumiał, ponieważ jesteśmy w podobnych sytuacjach życiowych. Trafiliśmy na siebie jak strzała Amora. Jest bardzo wrażliwy, a zarazem czuły i wyrozumiały. Nigdy mi nie odmówił wsparcia i działa to w dwie strony”

Pisarka ujawniła również, że gdy Pela miał wypadek samochodowy, bez wahania rzuciła wszystko, żeby do niego pojechać. Jak sama przyznała: „Nie potrafiłam i nie chciałam go tak zostawić”.

Oboje poznali się jeszcze w czasach, gdy oboje byli w poprzednich związkach. Ich znajomość zaczęła się od wigilijnego spotkania w gronie znajomych, a teraz – jak twierdzą – łączy ich coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Teraz pojawiła się między nami piękna przyjaźń, jakiej nie miałam nigdy z żadnym mężczyzną– podkreśla Kardas.

Maciej Pela i Klaudia Kardas sami zapewniają, że łączy ich jedynie przyjaźń, ale fani nie są tego tacy pewni. Wspólne spędzanie czasu, wzajemna troska i bliskość emocjonalna – to wszystko sprawia, że internauci już snują teorie o możliwym nowym uczuciu.

Co więcej, Pela wyraźnie odżył po trudnych miesiącach i nie ukrywa, że z Kardas rozumieją się bez słów. A jak wiadomo, najpiękniejsze relacje często zaczynają się od przyjaźni…