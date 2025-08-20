Prawniczka o rozwodzie Kaczorowskiej i Peli: „Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów”
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez dłuższy czas tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozstała się w atmosferze skandalu. Początkowo byli partnerzy chcieli podpisać ugodę, żeby zapobiec eskalowaniu konfliktu. Jednak nie zdecydowali się do tej pory na ten krok i znana prawniczka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jaki był powód. Ta odpowiedź może wiele osób zaskoczyć.
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela będą musieli zaczekać na rozwód! Powód może zaskakiwać…
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela walczą o rozwód. Znana prawniczka zdradza, w czym tkwi problem
Eliza Kuna jest znaną prawniczką i autorką książki na temat rozwodów gwiazd i milionerów „Wszystko, czego nie mówią ci przed ślubem”. Prawniczka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co może być kością niezgody w przypadku rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak się okazuje, chodzi o jedną konkretną rzecz:
Rzeczywiście, sprawa rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pokazuje, jak bardzo rozstania celebrytów potrafią się komplikować. Choć pozew wpłynął do sądu już w lipcu, terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono. Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów, ale też z faktu, że strony nie osiągnęły być może porozumienia w kluczowych sprawach – dzieci? Majątek — podsumowała wymownie Eliza Kuna.
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się w atmosferze skandalu. Plotki o romansie wszystko zniszczyły!
Maciej Pela w jednym z wywiadów zdradził, że wszystko zaczęło się sypać w jego miłosnej relacji, gdy Agnieszka Kaczorowska poleciała na plan reality show „Królowa przetrwania”. To tam miała spotkać przystojnego dźwiękowca, który zawrócił jej w głowie i z którym miała później romans. Ta informacja zmieniła życie Macieja Peli o 180 stopni, który zdecydował, że to jest definitywny koniec ich relacji.
Agnieszka Kaczorowska długo nie opłakiwała straty, ponieważ później odnalazła szczęście u boku Marcina Rogacewicza. Teraz razem z aktorem tworzy szczęśliwą parę i już wkrótce zatańczą wspólnie w jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”.