Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez dłuższy czas tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozstała się w atmosferze skandalu. Początkowo byli partnerzy chcieli podpisać ugodę, żeby zapobiec eskalowaniu konfliktu. Jednak nie zdecydowali się do tej pory na ten krok i znana prawniczka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jaki był powód. Ta odpowiedź może wiele osób zaskoczyć.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela będą musieli zaczekać na rozwód! Powód może zaskakiwać…

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela walczą o rozwód. Znana prawniczka zdradza, w czym tkwi problem

Eliza Kuna jest znaną prawniczką i autorką książki na temat rozwodów gwiazd i milionerów „Wszystko, czego nie mówią ci przed ślubem”. Prawniczka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co może być kością niezgody w przypadku rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jak się okazuje, chodzi o jedną konkretną rzecz:

Rzeczywiście, sprawa rozwodu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pokazuje, jak bardzo rozstania celebrytów potrafią się komplikować. Choć pozew wpłynął do sądu już w lipcu, terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono. Wynika to nie tylko z obciążenia warszawskich sądów, ale też z faktu, że strony nie osiągnęły być może porozumienia w kluczowych sprawach – dzieci? Majątek — podsumowała wymownie Eliza Kuna.

