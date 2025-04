Małgorzata Socha jest znaną polską aktorką serialową i dubbingową. Szeroką popularność zdobyła dzięki rolom w serialach takich jak: „BrzydUla”, „Na Wspólnej” czy „Przyjaciółki”. Prywatnie Małgorzata Socha jest żoną Krzysztofa Wiśniewskiego, z którym wzięła ślub 5 lipca 2008 roku. Para poznała się, gdy aktorka miała 16 lat i od razu poczuli do siebie miętę. Aktorka jest matką trójki dzieci: dwóch córek i syna. Najstarsza córka, Zofia, urodziła się w 2013 roku, Barbara w 2017 roku, a syn Stanisław w 2018 roku. Ostatnio wzięła udział w podkaście Plejady, gdzie opowiedziała o swoich pociechach. Zdradziła, czy zadbała finansowo o ich przyszłość.

Małgorzata Socha kończy dziś 45 lat! Zobacz, jak dobrze ją znasz?

Małgorzata Socha zabezpieczyła przyszłość swoich dzieci? Szczerze odpowiedziała

Aktorka w rozmowie z dziennikarzem Plejady zdradziła, że nie chciałaby, aby jej dzieci poszły w jej ślady i zostały aktorami. Małgorzata Socha jednak wie, że najważniejsze jest w życiu podążania za głosem serca i robienie w życiu tego, co naprawdę się kocha, więc jeśli jej pociechy poczują zamiłowanie do artystycznego świata, to gwiazda nie będzie im tego zabraniała:

Staram się tak na to nie patrzeć. Każdy aktor mówi, że nie chciałby, aby jego dziecko było aktorem. Ja też tak mam. U mnie jest tak, że moja praca jest moją pasją. Ja to kocham i uwielbiam, więc najważniejsze jest to, żeby realizować swoje pasje i marzenia. Jeżeli któregoś z nich pasją będzie aktorstwo, to proszę bardzo. Bo w życiu najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwym i realizować się w tym, co się lubi robić — podsumowała Małgorzata Socha.

Odważne kreacje na pokazie Macieja Zienia! Blanka w przeźroczystościach, a Małgorzata Socha w bieliźnianiej sukience (FOTO)