Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą już od jakiegoś czasu jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Wiele mówi się o karierze zawodowej Hakiela, natomiast fani stale zastanawiają się, czym zajmuje się jego ukochana. Teraz w jednym z wywiadów Serowska zdradziła, czym zajmowała się w przeszłości.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez wiele lat tworzyli jedną z popularniejszych par w polskich mediach. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku. Po rozwodzie Marcin Hakiel znalazł miłość u boku Dominiki Serowskiej, a para niedawno doczekała się nawet syna o imieniu Romeo.

Choć Marcin Hakiel i jego kariera taneczna dobrze znana jest wszystkim w świecie show-biznesu, to przeszłość zawodowa jego obecnej partnerki do tej pory była owiana tajemnicą. Teraz w jednym z wywiadów Dominika Serowska wyznała, gdzie pracowała, zanim została mamą.

Co robię? Aktualnie zajmuję się dzieckiem, a ostatnia praca, w której pracowałam, bo wiem, że wszystkich to interesuje, to był chyba marketing. Wcześniej pracowałam w TVN-ie dosyć długo od strony redakcyjnej przy robieniu lifestyle’owych programów. Natomiast miałam taki moment w życiu, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby trochę odpocząć, pomyśleć o tym, co bym chciała robić, i aktualnie jestem na takim etapie, że jak już młody trochę podrośnie, to pewnie znowu wrócę do tego tematu, żeby zrobić to, o czym myślałam przed zajściem w ciążę – wyjaśniła Serowska w wywiadzie z „Pudelkiem”.