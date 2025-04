Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą już od jakiegoś czasu jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Kilka dni temu Dominika podzieliła się na Instagramie zdjęciem swojego looku. Jedna z internautek wbiła jej szpilkę porównując do Cichopek. Tylko spójrzcie, jak na to sprytnie odpowiedziała.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek przez wiele lat tworzyli jedną z popularniejszych par w polskich mediach. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało, a o rozstaniu poinformowali w 2022 roku. Po rozwodzie tancerz, jednak znalazł miłość u boku Dominiki Serowskiej, a para niedawno doczekała się nawet syna o imieniu Romeo.

Relacja Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej kwitnie w najlepsze, jednak internauci czasem uszczypliwie nie dają im zapomnieć o ex partnerach. Tym razem Dominika opublikowała post na Instagramie, w którym zaprezentowała swój wyjściowy look, podpisując:

W moim świecie nie chodzi o to, żeby zawsze wyglądać po prostu ładnie. Lubię kombinować z wizerunkiem, i nie zawsze chcę być tylko glamour.

Zdania na temat jej stylizacji były podzielone. Jedni twierdzili, że wygląda obłędnie, innym nie do końca przypasował taki styl. Natomiast jedna z internautek bezlitośnie oceniła look Serowskiej porównując ją do byłej żony swojego partnera.

Ani stylu, ani klasy. Do pięt Kasi nie sięgasz. Twoje wypowiedzi – napisała internautka

Ukochana Hakiela nie pozostała dłużna i od razu pospieszyła z ciętą ripostą: