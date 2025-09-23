Joanna Krupa i Dominik Tarczyński byli widziani w sobotę wieczorem na imprezie. Modelka i polityk PiS spędzili miły wieczór, który wywołał masę spekulacji i plotek. Podobno spotkanie to wywołało również zamieszenie w stacji TVN, z którą związana jest Krupa. O co tak naprawdę chodzi?

Dominik Tarczyński i Joanna Krupa spędzili razem wieczór. Uczucie aż wisi w powietrzu!

Joanna Krupa spotkała się z politykiem Dominikiem Tarczyńskim

Joanna Krupa to znana osobowość telewizyjna i modelka, która od lat robi karierę nie tylko na Polskim, ale także światowym rynku. Poza tym jest również ikoniczną postacią w polskim formacie programu „Top Model” emitowanym w stacji TVN.

W ubiegły weekend, a dokładnie 20 września gwiazda była widziana z Dominikiem Tarczyńskim w jednej z warszawskich knajp. Do sieci trafiły nawet zdjęcia, na których widać, że polityk PiS obejmował modelkę i gładził ją po włosach, co wywołało w sieci plotki na temat ich relacji. To jednak nie wszystko. Nagranie z sobotniej balangi udostępniła sama Krupa na swoim Instastory, gdzie znalazł się nie tylko Tarczyński, ale również inne gwiazdy z ekipy „Top Model” w tym np. Dawid Woliński.

Dla wielu ich znajomość okazała się zaskakująca, ponieważ polityk w przeszłości krytykował działania stacji TVN, z którą od lat związana jest Joanna Krupa. Podobno ich spotkanie wywołało wiele spekulacji właśnie na korytarzach TVN-u.

Od rana było wielkie poruszenie. Nikt nie wiedział ani o tym spotkaniu, ani tym bardziej o tej znajomości. Joanna może mieć relację, z kim chce, ale stacja nie ma wątpliwości co do tego, że akurat w tym przypadku powinna zachować to dla siebie i nie pokazywać się z panem Tarczyńskim publicznie – mówił informator „Plejady”.

Informator wyżej wymienionego tabloidu twierdzi, że stacja rzekomo zastanawia się jak podejść do sprawy.

Europoseł nieraz uderzał w TVN, dążył do tego, żeby odebrać mu koncesję. Z jego ust padały stwierdzania o tym, że „TVN to tuba Tuska”. Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić. Pewne jest, że Joanna prędzej czy później zostanie przez kogoś przyciśnięta i będzie musiała się wytłumaczyć – dodał informator.

Sami bohaterzy zamieszania w zapytaniu mediów odpowiedzieli dość dyplomatycznie, chcąc zachować prywatność dla siebie.

„To nasza prywatna relacja i chciałbym, aby tak pozostało. Dziękuję za zrozumienie” – przekazał Dominik Tarczyński dla „Faktu”.

Joanna Krupa natomiast była jeszcze mniej wylewna i nie zamierzała odnosić się do sprawy