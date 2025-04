Monika Goździalska zyskała szeroką popularność za sprawą udziału w reality show TVN-u „Big Brother”. Później dziennikarka wystąpiła także w programach, takich jak: „Żony Warszawy”, czy „The 50”. Ostatnio prowadziła także poranne pasmo w Kanale Zero, ale pod koniec listopada 2024 roku zakończyła tę współpracę. Teraz Monika Goździalska skupia się na rozwijaniu swoich social mediów, a ostatnio udostępniła w sieci zaskakujące nagranie, na którym wyznała, że sporo schudła.

Dziennikarka chętnie publikuje w social mediach zdjęcia i nagrania, na których prezentuje swoją wysportowaną figurę. W ostatnim czasie dziennikarka mierzyła się z poważnymi problemami z nogą, w związku z czym musiała na jakiś czas zrezygnować z ostrych ćwiczeń. Na szczęście może liczyć na pomoc ukochanego partnera, który wspiera ją w codziennych czynnościach:

Niedziela, 25 stopni, a ja 60 kilogramów wdzięku, gdzie każde ubranie spada jak liść na jesieni. Noga nie działa, więc dźwiganie zostawiam mojemu panu siłaczowi, który pakuje coś do auta. Ja natomiast? Obserwuję i motywuję z boku, bo wiecie… Ktoś musi być tym estetycznym dodatkiem do krajobrazu. PS. Przy tej wadze to ja już niedługo będę musiała przyklejać ubrania taśmą, żeby w ogóle trzymały się na mnie — podsumowała Monika Goździalska w żartobliwym wpisie na Instagramie.