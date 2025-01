Następnie Monika Goździalska wspomniała o tym, jak taki mężczyzna celebryta jest odbierany przez inne kobiety i jak potrafi manipulować tłumem. Autorka książki o modelingu była bardzo szczera:

A ty? Grasz dalej. Bo świat nie chce słuchać o twoim bólu. Bo przy nim wszyscy cię uwielbiają – przecież masz „idealne życie”. Bo przecież nie możesz przyznać, że za zamkniętymi drzwiami pękasz na milion kawałków. A on? On nie odbiera nagród. Jego nagrodą jest adoracja. Uwielbienie kobiet, które wpatrują się w niego, śmieją się z jego żartów, łapią każde jego słowo. Alvaro, który czaruje spojrzeniem, który wie, co powiedzieć, jak dotknąć, jak zdobyć uwagę. Tyle że w domu czeka żona. I dziecko. Tyle że ta rola jest dla niego tylko tłem. Bo najważniejsze jest to, żeby świat go podziwiał — podsumowała Monika Goździalska.