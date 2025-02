Podczas konkurencji polegającej na wyławianiu piłeczek z pytaniami doszło do fizycznej konfrontacji. Liza Anorue rzuciła się na Mariannę Schreiber, a sytuacja wymknęła się spod kontroli do tego stopnia, że konieczna była interwencja prowadzącego i produkcji. Jak relacjonowała Schreiber, zaczęła się dusić i obawiała się o swoje życie.

Po tym incydencie produkcja zaproponowała jej wizytę w szpitalu, ale odmówiła. W związku z poważnym naruszeniem zasad programu Agnieszka Kaczorowska, kapitanka drużyny „Jungle Lions”, zdecydowała o eliminacji Lizy Anorue. Marianna Schreiber nie ukrywała swojego oburzenia całą sytuacją i opowiedziała o tym już podczas nagrań.

Został przerwany cały plan, wbiegli wszyscy, […] wiecie, tam po drugiej stronie kamery jest 30 osób, tego nie widać. […] Mówią do niej: Co to ma być?. A ja powiedziałam: Słuchajcie, ja się nie na to nie pisałam, nie przyjechałam do tego programu po to, aby ktoś mnie dusił – relacjonowała.