Daniel Martyniuk stanął w centrum samolotowej afery na trasie Malaga-Warszawa. Syn znanego gwiazdora disco polo dał nieźle popalić obsłudze i pasażerom na pokładzie, co zakończyło się niespodziewanym lądowaniem i interwencją służb. Teraz pasażerowie lotu ujawniają, o co poszło i co naprawdę działo się na miejscu.

Daniel Martyniuk dał nieźle popalić na pokładzie samolotu! Maszyna musiała awaryjnie lądować (WIDEO)

Świadkowie i pasażerowie lotu ujawniają kulisy afery samolotowej z Danielem Martyniukiem

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich wybryków. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Tym razem młody Martyniuk odpalił się na całego podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Według relacji świadków syn Zenka zaczął się awanturować po tym jak obsługa nie chciała sprzedać mu piwa.

W momencie trwania serwisu kawowego, kiedy zostało mu odmówione podanie alkoholu, zaczął się awanturować i zrobił się agresywny. Pojawiały się groźby w kierunku obsługi i niektórych pasażerów, którzy próbowali go uspokajać. Poruszał się w samolocie w tę i z powrotem. Obsługa też próbowała go uspokoić – tłumaczyła pasażerka lotu dla „Pudelka”.

Niestety nikt nie był w stanie uspokoić młodego Martyniuka, w konsekwencji czego doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i jego wyrzucenia z pokładu z eskortą policji.

Nawet w którymś momencie pojawił się pilot i też próbował z nim rozmawiać. Nic to nie dało i pilot potem zdecydował o przymusowym lądowaniu. Pojawiały się groźby karalne w kierunku innych osób. Na pewno był zaskoczony tym lądowaniem. W momencie, gdy na pokładzie pojawiła się policja, dobrowolnie wyszedł i nie stawiał oporu. Nie były stosowane żadne środki przymusu bezpośredniego – dodała.

Inny świadek afery twierdzi, że Daniel Martyniuk był już pod wpływem alkoholu, gdy wchodził na pokład. Pasażer twierdzi również, że z ust Daniela padły mocno niecenzuralne słowa.