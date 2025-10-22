Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Kontrowersyjnym zachowaniom i medialnym wpisom nie ma końca, jednak tym razem przeszedł samego siebie. Jak donosi „Fakt”, młody Martyniuk tak dokazywał w podróży samolotem, że nie obyło się bez przerwania podróży.

Daniel Martyniuk narozrabiał w samolocie, który awaryjnie lądował

Daniel Martyniuk to syn jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo, Zenka Martyniuka. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich wybryków. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Wówczas oberwało się jego żonie Faustynie, gdzie ten zarzucał jej m.in. kupno doktoratu czy żądał przeprosin. Później napisał wprost, że zdecydowali się na rozstanie i że nie pojawi się na chrzcinach syna. Przy okazji młody Martyniuk oskarżył bliskich o stosowanie wobec niego gaslightingu, czyli manipulacji psychicznej.

Serię jego emocjonalnych i kontrowersyjnych wpisów miało zakończyć usunięcie wszystkich kont w mediach społecznościowych i pozbycie się telefonu, co również sam zapowiedział. Do tego jednak nie doszło, bo wciąż jest aktywny na Instagramie. Na jego Instastory pojawiło się także teraz zdjęcie ze zdeformowaną obrączką, co tylko podsyca kolejne spekulacje o jego rozpadzie małżeństwa.

Teraz jak dowiedział się „Fakt” Daniel Martyniuk stanął w centrum awantury, która dobyła się na pokładzie samolotu linii Wizz Air. Według informatorów tabloidu ten kłócił się o alkohol, a jego niestosowne zachowanie zaniepokoiło obsługę, która zareagowała awaryjnym lądowaniem w Nicei i wezwaniu służb. Lot odbywał się z hiszpańskiej Malagi do Warszawy. Warto wspomnieć, że Daniel miał wyjechać do Hiszpanii, aby podjąć się pracy w swoim zawodzie.