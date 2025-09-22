Śmierć 52-letniej Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła fanami artysty i całą opinią publiczną. Dotąd wiele osób zastanawiało się, co doprowadziło do tej tragedii. Prokuratura właśnie podała wyniki sekcji zwłok i rozwiała pojawiające się spekulacje.

Prokuratura ujawniła wyniki sekcji. To doprowadziło do śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

18 września około godziny 15:30 w mieszkaniu w Brodnicy odnaleziono ciało Edyty Rynkowskiej, żony znanego wokalisty. Zgłoszenie trafiło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, a na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Już wtedy prokuratura informowała, że wstępnie wyklucza udział osób trzecich.

Teraz poznaliśmy wyniki sekcji zwłok. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver, w rozmowie z Onetem, potwierdziła, że bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Jak dodała, na ciele kobiety nie ujawniono żadnych obrażeń.

Potwierdziły się wstępne ustalenia, o których państwa informowaliśmy – wykluczyliśmy udział osób trzecich – przekazała.

Według doniesień mediów, do nagłej śmierci Edyty miały przyczynić się liczne schorzenia, z którymi zmagała się od dłuższego czasu.

Edyta Rynkowska była drugą żoną artysty. Para pobrała się w 2006 roku, a dwa lata później na świecie pojawił się ich syn, Ryszard junior. W jednym z wywiadów piosenkarz wspominał początki ich związku, opisując pierwszą randkę, na którą wybrali się do Krakowa:

Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie – opowiadał w rozmowie z „Vivą!”.

Dziś muzyk i jego najbliżsi przeżywają trudne chwile. Oficjalne wyniki sekcji kończą spekulacje na temat okoliczności śmierci, ale nie zmniejszają bólu rodziny, która straciła ukochaną osobę.