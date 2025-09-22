Śmierć Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła całą Polską. Sekcja zwłok wykazała, co doprowadziło do tragedii, ale sam Ryszard Rynkowski nadal nie złożył zeznań. Wiadomo już, dlaczego i kiedy ma się to zmienić.

Wyniki sekcji zwłok żony Ryszarda Rynkowskiego. Prawda właśnie wyszła na jaw

Dlaczego Ryszard Rynkowski wciąż nie został przesłuchany? Prokuratura ujawnia szczegóły

Od 18 września 2025 roku media żyją dramatem Ryszarda Rynkowskiego. To właśnie wtedy w mieszkaniu w Brodnicy znaleziono ciało jego 52-letniej żony, Edyty. Sprawą od początku zajmuje się prokuratura, która bada okoliczności śmierci.

Sekcja zwłok nie pozostawiła wątpliwości. Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver, bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność oddechowo-krążeniowa będąca skutkiem pękniętych żylaków przełyku.

Nie ma żadnych śladów na ciele, żadnych obrażeń, więc potwierdziło się, że wykluczyliśmy udział osób trzecich – wyjaśniła.

Tym samym śledczy zrezygnowali z dodatkowych badań toksykologicznych. „Przyczyny zgonu zostały ujawnione podczas sekcji” – przekazała Alina Szram, prokuratorka rejonowa w Brodnicy.

Mimo to wiele osób zastanawiało się, dlaczego do tej pory nie przesłuchano samego Ryszarda Rynkowskiego. Jak ustalono, artysta w chwili śmierci żony przebywał z nią w mieszkaniu. Pogotowie miała wezwać matka zmarłej.

Prokuratura wyjaśnia, że wokalista zostanie przesłuchany w charakterze świadka dopiero we wtorek.

Rozumiemy specyficzną sytuację i jego niedyspozycję związaną z okolicznościami tego zdarzenia – podkreśliła Szram.

Dla Ryszarda Rynkowskiego to kolejna ogromna osobista tragedia. Wcześniej, w 1996 roku, po ciężkiej chorobie stracił swoją pierwszą żonę